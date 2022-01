Caso ambulancias: Gobernador niega que sean 'fantasma' y dice que acta de recepción es 'parcial'

Tras ser criticado por la adquisición millonaria de 41 ambulancias en un proceso de contratación cuestionado, el gobernador potosino, Jhonny Mamani, reconoció que se firmó un acta de recepción sin que los vehículos hayan sido entregados, pero sostuvo que ese documento es parcial y que el definitivo se hará cuando los bienes estén en el Gobierno Departamental.



"Quiero yo tajantemente descartar de que el Gobernador ha recibido ambulancias, que el Gobernador está realizando malversación de recursos económicos o el Gobernador estuviese comprando 41 ambulancias fantasmas", dijo Mamani en conferencia de prensa.



El cuestionamiento surgió luego de que el periódico El Deber reveló que la adjudicación se más de 20 millones de bolivianos se realizó a una empresa que se había establecido poco antes de la contratación, con un capital de Bs100 mil y que tenía un NIT prestado.



También se reveló que en fecha 31 de diciembre de 2021, se firmó la recepción de las ambulancias, sin embargo, los vehículos no se encontraban en posesión de la Gobernación. El documento se encuentra publicados en el Sicoes.



Dijo que evidentemente existe un acta de recepción publicada en el Sicoes, pero ésta sólo es parcial y la final se hará cuando se entreguen las ambulancias. Aclaró que no se ha pagado aún a la empresa y que el desembolso se haría una vez que la entrega se haga conforme al requerimiento.



"Es un acta parcial, va haber un acta definitiva. Tampoco es algo ilegal, compañeros, reitero esta acta se ha realizado en base a las fichas técnicas de cada uno de estos vehículos, por ejemplo: número de motor, número de chasis", detalló Mamani.



Sin embargo, el documento publicado en el Sicoes señala que era un acto de "recepción definitiva". Incluso el informe dice que no hubo observación y el "proceso de recepción definitiva" fue satisfactorio.



"... se verificó el funcionamiento del equipamiento de los Bienes Adquiridos dentro las ambulancias del tipo 1, realizando las pruebas técnicas correspondientes", dice el informe.



Mamani insistió que el documento publicado "es un informe parcial" y que será cerrado una vez cada una de estas ambulancias lleguen a destino final, que es la Gobernación de Potosí.



El Gobernador también negó que se haya adjudicado las ambulancias a la propuesta económica más alta. Aseguró, además, que se cumplió con todos los requisitos de norma para contratar a la empresa y que el monto del capital no es una limitante para la contratación.



Críticas



El asambleísta departamental opositor, Jaime Flores, dijo que no se puede concebir cómo se suscribe un acta de recepción definitiva, sin que materialmente y objetivamente esté el objeto de esa recepción, es decir las ambulancias, según reporte de radio Líder para la Red ERBOL.



Su colega Azucena Fuertes, aseguró que la norma vigente no permite la suscripción de actas parciales de recepción, como sostuvo el Gobernador.



Señaló que en el mismo documento se señala que hubo una verificación. Con esos elementos, manifestó que la pregunta que queda es: "señor gobernador, ¿dónde están las ambulancias?".



Parte conclusiva del informe de recepción.