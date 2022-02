Juez suspende juicio contra Áñez tras admitir fallas procedimentales

Tras la identificación de errores procedimentales como el incumplimiento de plazos, la ausencia de firmas de jueces titulares (por vacación) en la emisión de documentos sobre el proceso, el reclamo porque los tres jueces de la sala no eran visibles y los problemas en la conectividad en la audiencia virtual, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó ayer, mediante una resolución, dejar sin efecto el auto de apertura del juicio contra la exmandataria Jeanine Áñez y ocho ex altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía en el caso denominado golpe de Estado II.

El pedido para que el juicio se realice de manera presencial también fue recurrente entre los abogados de los acusados, durante la audiencia virtual que se desarrolló ayer en la mañana.

Y mientras se desarrollaba el debate virtual, en puertas del juzgado anticorrupción grupos afines al Movimiento Al Socialismo y los defensores de la expresidenta Jeanine Áñez estuvieron a punto de enfrentarse a golpes. La intervención de la Policía evitó mayor grado de violencia.

El 18 de enero de este año fue emitido un auto de apertura para el juicio de la exmandataria y exfuncionarios militares y policiales por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes. Los abogados de los acusados observaron que el juicio se debe desarrollar dentro de los 20 a 45 días del auto de apertura del juicio; sin embargo, transcurrieron 17 días hábiles, incumpliendo el artículo 343 del Código de Procedimiento Penal.

“El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la capital, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de forma unánime, dispone dejar sin efecto el auto de apertura de juicio de fecha 18 de enero de 2022”, declaró el presidente del tribunal Germán Ramos, quien no fijó la nueva fecha del juicio. Los otros dos jueces del tribunal son Marco Antonio Vargas Yupanqui y Liz Avilez Condori.

Desorden

La audiencia para el inicio del juicio oral estaba prevista para las 9:00, sin embargo, con demora se dio paso a una audiencia previa al juicio la que se caracterizó por el desorden, interferencia y ruido constante que impedía que las partes se escuche con claridad. Estaban presentes en la audiencia jueces, abogados de los acusados y representantes de la parte acusadora como el Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, Senado y otras.

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que la anulación del juicio oral se dio por saneamiento procesal e indicó que se espera que el proceso continúe en marzo.

Al respecto, el abogado de Jeanine Áñez, Alain de Canedo, observó “groseras” irregularidades en el proceso, entre ellas que el auto de apertura del juicio fue emitido por un solo juez.

Defensores de la expresidenta y afines al MAS pelean en puertas del tribunal

Mientras se desarrollaba la primera audiencia virtual del juicio contra Jeanine Áñez y exjefes militares, en la calle, en puertas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz se producían amagos de enfrentamiento entre defensores de la expresidenta que consideran que es una “presa política” y afines al oficialismo que la señalan de “golpista” por la crisis de 2019.

Dos grupos de personas llegaron a la calle Colón en la ciudad de La Paz, cerca del Tribunal Anticorrupción, unos con carteles mostrando su apoyo y exigiendo justicia para Áñez, y otros pidiendo cárcel para la exmandataria interina.

La hija de Áñez, Carolina Ribera, llegó hasta el punto acompañada de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, utilizando una mascarilla con el texto “justicia para Jeanine” y una camiseta con el mensaje de “fue sucesión constitucional”.

Con su llegada, la tensión emergió entre ambos bandos que cada vez se iban acercando más y los policías se pusieron en medio de los grupos, pero eso no fue suficiente, ya que el grupo que pedía “cárcel” para Áñez empezó a lanzar huevos.

Luego llegaron senadores y diputados de la bancada opositora de Creemos para expresar su apoyo a la familia de Áñez en medio de la tensión.

A medida de que los afines al oficialismo continuaban lanzando cosas, los seguidores de Áñez comenzaron a retirarse en medio de un fuerte resguardo policial.

Abogados de acusados piden sesión presencial

El ministro de Justicia, Iván Lima, expresó ayer luego de la suspensión del juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez que el Gobierno “respeta el debido proceso” y “respeta la decisión de la Justicia boliviana” que está actuando de forma “independiente”.

Sobre el pedido de la defensa de Áñez de que sea una audiencia presencial, Lima indicó que es un punto que debe ser analizado por los jueces, pero que el Gobierno va a brindar “las mejores condiciones” sea virtual o presencial.

Jorge Valda, uno de los abogados de Áñez, exigió durante su intervención la suspensión de la audiencia ante los problemas de conexión que él mismo experimentó y por la “vulneración del principio de inmediación”.

“No sabemos quién está detrás de las pantallas porque no lo estamos viendo, como no los está viendo mi defendida, como no los está viendo ninguno de los imputados y ninguno de los acusadores, por lo cual este aspecto vulnera el principio de inmediación”, dijo el abogado.

Otro de los abogados de Áñez, Luis Guillén, dijo que “al emitirse este nuevo auto” se considere que la audiencia deba realizarse de manera presencial.

Por su parte, la senadora de Creemos Centa Rek sostuvo que se trata de un “juicio montado” contra Áñez y que no corresponde un juicio por la justicia ordinaria al ser una exmandataria.

“El Gobierno quiere generar esta confrontación, quiere generar un clima de violencia, ¿por qué tanto odio?”, cuestionó Rek.

Áñez, en detención preventiva desde hace casi 11 meses en una cárcel de La Paz, está también procesada por otro caso denominado “golpe de Estado I” por supuestos cargos de sedición, conspiración y terrorismo.