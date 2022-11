Cuéllar: Arce estaba consciente de que el INE no tenía nada y no se animaba a definir fecha

Luego de que el Gobierno anunciara la fecha del Censo para marzo del 2024, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, aseveró que el presidente Luis Arce no se animaba a definir la fecha de la encuesta debido a que estaba consciente de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no tenía avances.

"Si el presidente (Luis Arce) no se animaba a definir la fecha, era porque estaba consciente de que el INE no tenía nada. En Trinidad pudimos evidenciar que el INE no había avanzado nada. No sé si le ocultaron información a Arce", dijo Cuéllar en entrevista con El Deber.

Asimismo, Cuéllar aseveró que antes de instalarse las mesas técnicas, el Gobierno solo contaba con dos opciones para la fecha del Censo: octubre del 2023 y marzo del 2024.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, sostuvo que un grupo de expertos analiza el anuncio del Gobierno sobre el Censo para marzo del 2024 en el marco de las determinaciones que se vayan a tomar en el cabildo del domingo.

"Los resultados parciales no nos garantizan a nosotros los bolivianos de que el Gobierno pueda cumplir, no queremos ser una vez más engañados que teniendo decretos supremos anteriores, han vuelto a hacer otros decretos", dijo Calvo.