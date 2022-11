Cívicos cruceños instalan debate del federalismo; el MAS lo rechaza

Nuevamente reflota el debate sobre “federalismo” en Bolivia. Ante planteamiento del cabildo de Santa Cruz, de redefinir la relación de este departamento con el Estado, analistas y asambleístas sostienen la necesidad de considerar el tema. En tanto, desde el Gobierno y sus afines, surgen advertencias contra dirigentes de la región e incluso piden que abandonen el país por hablar de presunto “separatismo”.



El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que la comisión constitucional cruceña, que revisará la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano, buscará los mecanismos de autodeterminación de esta región.



“No nos toma en cuenta como parte de un Estado; entonces nosotros, los cruceños, tenemos que buscar mecanismos (…) de buscar nuestro futuro con las políticas que sean necesarias, para todos los cruceños y bolivianos que viven en Santa Cruz”, explicó Calvo en contacto con un medio televisivo.



El asesor del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz, José Luis Santistevan, refirió que la segunda pregunta planteada al cabildo cruceño del domingo busca un nuevo modelo de Estado.



“Se está planteando una nueva forma de Estados, un Estado federal o una confederación de Estados, que establezca nueve Estados confederados, en la unidad federal de Bolivia”, sostuvo.



Advertencias



La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), por separado, advirtieron a la dirigencia de los cívicos cruceños y autoridades, de que asumirían acciones en contra de ellos.



El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi, denunció que desde Santa Cruz se intenta generar convulsión y la división del país, al rechazar que se use el paro indefinido que demanda censo para 2023 con fines “separatistas”.



“No podemos aceptar esas cosas, no vamos a tolerar esas cosas. Más bien ellos tienen 72 horas para abandonar Bolivia, por tratar de separarnos, por tratar de dividirnos entre bolivianos y hacernos confrontar entre bolivianos”, dijo el dirigente de la COB.



Guarachi agregó, junto a dirigentes de la COB, que se sentían “indignados”, “humillados” y “ofendidos” como bolivianos.



“(Estamos) indignados con estos croatas, yugoslavos que se creen dueños de Santa Cruz, hijos de migrantes. Nosotros somos los dueños, los que hemos construido Santa Cruz, los que hemos aportado para el desarrollo de Santa Cruz, y ahora recibimos discriminación, racismo, difamación, violencia, asesinatos”, sostuvo el dirigente cobista.

Fracaso y emergencia



El ejecutivo de los mineros de Bolivia, Gonzalo Quispe, señaló que los cívicos cruceños fracasaron en su demanda de censo en 2023, y que escondió a la población sus verdaderos intereses de los representantes cruceños, el pedido de federalismo.

Arias



El alcalde de La Paz, Iván Arias, indicó que Bolivia debería avanzar hacia el federalismo, pero el país no está “maduro” para tomar esa decisión; sin embargo, señaló que las autonomías indígenas originarias son el “germen” de federalismo debido a la autodeterminación de los pueblos por sus usos y costumbres.



“El federalismo es una reivindicación a la cual deberíamos avanzar, pero eso toma su tiempo. (...) No creo que el país esté todavía maduro para avanzar hacia aquello , yo nunca descarto, pero es un debate que tiene que madurar”, dijo Arias.

El oficialismo cierra filas y rechaza polemizar

Legisladores nacionales oposición y oficialismo se confrontan por el planteamiento del cabildo cruceño sobre revisar la relación de Santa Cruz con el Estado, al sostener que el tema de federalismo se tiene que debatir, en tanto que desde el partido azul ven que es un tema cerrado por la Constitución Política del Estado (CPE).



“En este caso, han sido claros: lo que hay que replantear es la relación del ciudadano con el Estado, un Estado totalmente centralista, un Estado que no rinde cuentas, que cuenta con el 80 por ciento de los recursos y que además reprime a su propia población. Tenemos que poner límites al poder”, dijo el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes.



Su homólogo Alberto Astorga indicó que Sana Cruz está en todo su derecho de pedir federalismo y que, en ese contexto, tiene que haber una socialización en el resto de las regiones.



“Se puede modificar incluso la Constitución, el artículo 411 dice que puede haber una modificación parcial de la CPE, vía referendo”, sostuvo.



En tanto, los legisladores del MAS refieren que es un tema cerrado y que lo que se busca es el separatismo.



“Definitivamente el tema del federalismo es un tema que no se va a discutir”, señaló la diputada Estefanía Morales.



Rolando Cuéllar dijo que “no han podido profundizar la autonomía y ahora buscan federalismo; no es posible”, manifestó.

Se puede recurrir a un referendo



El analista Paul Antonio Coca, luego de que se consultara a la población en el cabildo de este domingo si estaban de acuerdo en crear una comisión constitucional que revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano, dijo que podría ser un “pacto fiscal o un proceso federal”.



“Es posible y viable y constitucionalmente se permite que la ciudadanía pueda abanderarse del tema del federalismo”, indicó.



Agregó que puede darse con una iniciativa ciudadana para la recolección de firmas, se convoque a un referendo para modificar la Constitución y preguntar sobre el tema.