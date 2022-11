Diputada masista pide llevar a opositores a la Comisión de Ética

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Deysi Choque, anunció ayer que enviará a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados a los opositores que retuvieron por al menos 40 minutos a legisladores del oficialismo y a las autoridades del Órgano Ejecutivo, después de que se declaró cuarto intermedio en la sesión del miércoles en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, instancia en la que se trata los proyectos de la ley del censo.

En cambio, el presidente de dicha comisión, Juan José Jáuregui, manifestó que en el contexto actual no es pertinente referirse a ese tipo de sanciones por lo que considera cerrado el tema.

“De mi parte, no hay necesidad (de enviar a la Comisión de Ética); ahora, el resto de los diputados que consideren que ha habido algún tipo de daño, que se había suscitado en contra de sus personas o se consideren que han sido melladas en su dignidad, activarán los escenarios que consideren pertinentes. (...) Es un tema cerrado, no nos vamos a referir a esto”, sentenció.

La legisladora sostuvo que, independientemente de que pidan o no disculpas por lo ocurrido en la sesión del miércoles, revisará las cámaras de seguridad para identificar a los parlamentarios de la bancada de Creemos y Comunidad Ciudadana que generaron actos bochornosos en la sesión.

En criterio de Choque, había tres parlamentarias claramente identificadas y un legislador de la bancada de Creemos.

“Creo que están acostumbrados a instigar públicamente, a delinquir, a amenazar, a bloquear, a chantajear y a secuestrar. No lo vamos a permitir, no se puede volver a dar esta figura. Hoy (jueves), nosotros estamos planteando mandarlos directamente a la Comisión de Ética porque no puede haber parlamentarios que den esa imagen”, declaró Choque.

La sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja se caracterizó por gritos, empujones, jaloneos, acusaciones verbales, denuncias de “secuestro” a autoridades a legisladores del MAS y del Órgano Ejecutivo.