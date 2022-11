Áñez presenta un amparo constitucional y exige juicio de responsabilidades

La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez presentó un recurso de amparo constitucional contra la resolución de la Sala Penal Segunda de La Paz, que establece que Áñez debe ser procesada por la vía ordinaria dentro de la designación irregular de la responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2019. Uno de los abogados de la procesada, Luis Guillén, hizo conocer el recurso y recordó que existe una ley del juicio de responsabilidades, además de un mandamiento constitucional que establece que los exmandatarios deben ser juzgados mediante juicio de responsabilidades, según reporte de Erbol.

Con el amparo constitucional, explicó que se busca que se “respete lo que se ha establecido en la ley” y que, dentro del proceso de EBA, “si es que así lo desea” la institución estatal, se instale un juicio de responsabilidades.

“No fue presidenta”

A comienzos de este mes, la Sala Penal Segunda de La Paz ratificó en audiencia de apelación que Áñez no fue presidenta constitucional y que no le corresponde un juicio de responsabilidades. Según los jueces, no existe documento que la acredite como presidenta constitucional.

“Estamos hablando de un acto realizado por la exmandataria en (ejercicio en) presidencia de Estado y hablamos de un acto específico que solamente puede ser realizado por un Presidente de Estado, al no poder realizarse por otras autoridades, obviamente que corresponde dentro de lo que es un juicio de responsabilidades”, insistió Guillén.

Áñez enfrenta este proceso por los delitos de nombramientos ilegales y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.