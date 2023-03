Evo a Arce: Tiene que mejorar su gabinete para terminar su gestión como presidente

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales le recomendó al actual presidente Luis Arce que realice cambios en su gabinete para hacer una "buena gestión" y finalizar su mandato.

"No hay mucho movimiento económico, ya no estamos como antes y lo saben todo. Hermano Lucho tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar su gestión como presidente", señaló durante el aniversario del MAS en Ivirigarzama, Cochabamba.

Morales también pidió a Arce que aleje del equipo económico del Gobierno a los "ortodoxos, "conservadores que con el pretexto de bajar la inflación de someten al Fondo Monetario Internacional.

"Cuidan la macroeconómica para castigar a pequeños productores a la gente pobre, eso es lo que estamos viviendo", dijo.

Incluso dijo que se debe asumir políticas de austeridad como: reducir sueldos de funcionarios y eliminar gastos reservados.

"En este tiempo, hermano Lucho se viene un política de austeridad. Cuando llegamos al Gobierno ganaban 40 mil bolivianos, más gastos reservados, eliminamos viáticos y me rebaje a 15 mil bolivianos el sueldo (...) Pienso que es importante tener una política de austeridad sin despedir a los trabajadores, reducir sueldos, eso nos puede ayudar", argumentó.

Remarcó que "lamentablemente ningún gabinete económico me da información, pero en los medios se difunden que ya no hay dólar (...) No estamos tan bien económicamente, no se mienta al pueblo, se dice la verdad. Ahí están los datos. Hay que pensar de dónde vamos a inyectar plata", señaló.