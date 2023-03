El capitán que denunció corrupción en la Policía está hospitalizado y la Fiscalía le abre un segundo proceso

El abogado Juan de Dios Castro informó que el capitán de la Policía, Edman Lara, se encuentra en un centro médico luego de sufrir una descompensación en su audiencia cautelar. La Fiscalía le instauró un segundo proceso.



"Primero se le llevo a la Caja, pero después se lo llevo a un centro privado, pero él no gana mucho, su sueldo es 1.900 (bolivianos), tiene que hacer Delivery con su esposa para ayudar a mantenerse, es un hombre trabajador, humilde y servicial", manifestó el jurista a la ANF.



La defensa afirmó que el capitán Lara actualmente está siendo atendido en un centro médico y que no cuenta con suficientes recursos. Recordó que hace días atrás hizo un video en la aplicación de Tik Tok para pedir ayuda para su esposa, que en ese momento se encontraba hospitalizada en un centro médico.



"La otra vez hizo un Tik Tok para pedir ayuda para su esposa, pero ella a pesar de estar con suero, lo ayuda. Esta grave el capitán y de continuar la audiencia hubiera sido peor", dijo el abogado.



Lara es conocido por denunciar hechos de supuesta corrupción dentro de la institución policial, sin embargo, fue aprehendido por una denuncia interpuesta por una de sus camaradas que fue investigada junto a otros dos uniformados en un caso de supuesta extorsión.



Hoy aproximadamente a las 16:00 se instaló la audiencia cautelar contra el uniformado, varias personas se concentraron en el Palacio de Justicia respaldando al capitán quienes tuvieron unos altercados con los policías por no permitir el ingreso de los abogados.



"La audiencia se instaló hoy a las 16:00 sorpresivamente, porque no nos notificaron y solo nos avisaron que lo estaban trasladando. En la audiencia estaba muy mal de salud, se quejaba, tenía fiebre, se descompenso. Pido la suspensión por temas de salud aceptan y lo trasladan a un centro médico", manifestó el jurista.



Castro dijo que pese al estado de salud de su defendido se tiene programado para mañana dos audiencias, uno por usurpación de funciones y otro por el delito de obstrucción a la justicia.



Reveló que la Fiscalía decidió abrir un segundo caso en su contra, porque Lara supuestamente se resistió al arresto el lunes.



"El día de mañana se llevará dos audiencias, una por usurpación de funciones y la segunda es por el delito de obstrucción a la justicia. En el primer caso lo denuncian por tres delitos, el segundo (caso) aparece de sorpresa el día de su declaración, entonces se inventan un nuevo delito indicando que al momento de su detención se forcejearon e intento escapar", mencionó.



El Ministerio Público solicita que el capitán Lara sea enviado con detención preventiva en la cárcel de Palmasola.