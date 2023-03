Avasalladores agreden a periodistas en el predio Santagro

Un equipo de prensa que fue a realizar su trabajo al predio avasallado de Santagro, en Guarayos, Santa Cruz, fue agredido por el presunto grupo de invasores de tierras.

Según los datos, el equipo de prensa de la Red Uno fue victima de agresiones y robo por parte de comunarios y presuntos avasalladores que tomaron parte de los predios de Santagro.

Joaquín Matías, periodista de la Red Uno, se encontraba la mañana de este jueves en el hospital de San Pedro registrando con su celular algunas imágenes. De pronto, el padre de uno de los fallecidos se le acercó y lo increpó, haciendo que otro lo golpeen y que el resto le exijan que se retire del lugar. Pero eso no fue todo, pues en la salida del pueblo, el equipo de prensa fue nuevamente interceptado por encapuchados que les pusieron un cuchillo en el cuello, le obligaron a borrar las imágenes de su teléfono móvil, reportó el medio.

"Estábamos haciendo la cobertura en San Pedro, cuando llega el padre de uno de los fallecidos en los enfrentamiento en Santagro, me acogota, me agarra de la camisa, me pregunta qué hacia ahí y por qué grababa. Otra persona vino y me golpeó, la gente empezó a insultarme, me dijeron que me retire, por lo que tuve que salir corriendo porque la gente estaba violenta", relató el periodista.

El periodista corrió, pero los agresores le alcanzaron.

"Me bloquearon el paso y me pidieron que les dé el celular, no le quise entregar mi teléfono, me hicieron que borre todas las imágenes del hospital, después nos dejaron", dijo.

Y continuó: "en la carretera nos interceptaron, nos pidieron que nos bajemos del auto, al conductor le pusieron un cuchillo en el cuello y lo obligaron a que entregue su celular, lo mismo a mi camarógrafo, le quitaron la cámara. Fueron momentos muy difíciles por la agresión y el nivel de violencia".

Santagro fue tomado por avasalladores y ayer en un enfrentamiento con trabajadores del predio se registraron dos fallecidos.