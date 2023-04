Ideología, robótica y sexualidad, los temas más polémicos de la currícula

El magisterio urbano se moviliza en todo el país, hace cuatro semanas, en rechazo de los nuevos contenidos de la malla curricular, implementada por el Ministerio de Educación a partir de esta gestión. Su principal reclamo es la improvisación y no haberlo involucrado en la elaboración del material educativo que ahora debe aplicar de manera obligatoria desde el nivel inicial hasta sexto de secundaria.

Si bien son más de un centenar de contenidos nuevos, los más polémicos son robótica, inglés, educación sexual y la interpretación ideológica del periodo de gobierno de 2019 a 2020, que es denominado como “quiebre constitucional” en el texto oficial de sexto de secundaria.

Para el profesor Roberto Betancur, uno de los huelguistas de hambre, cada uno de estos contenidos curriculares devela la improvisación del nuevo plan, porque no se ha considerado la situación precaria de la educación pública boliviana, es decir, la falta de docentes especialistas en las nuevas áreas, la inexistencia de laboratorios debidamente equipados y más carga horaria para cumplir con los contenidos básicos de las materias troncales.

Robótica



Si de robótica se habla, el profesor Oscar Laima menciona la importancia de contar con un laboratorio y material especializado, como diferentes tipos de sensores, pulsadores, placas y otros con lo que los establecimientos no cuentan. Por lo tanto, los padres tendrán que asumir este gasto. “No es algo nuevo para los padres porque desde siempre deben pagar el sueldo de los profesores de computación, por ejemplo, porque el Ministerio de Educación no dispone ítems para estos nuevos contenidos indispensables para la formación de los estudiantes”, señala.

Laime lamenta que la nueva malla curricular no esté acompañada de presupuesto. “Hay contenidos que requieren inversión y una es el área tecnológica, ahora ni talleres hay”, sostiene.

Inglés



Otro de los contenidos que los maestros rechazan impartir con carácter obligatorio es el idioma extranjero, inglés. El profesor Genaro Durán asegura que no se puede enseñar lo que no se sabe. “Los maestros de lenguaje no están capacitados para dar inglés o quechua”, asegura.

En este sentido, en la Resolución Ministerial (RM) 001/ 2023 se establece que las y los maestros, en los procesos educativos, deben incorporar el uso de la lengua originaria y la extranjera.

Durán expresa su indignación porque las autoridades educativas toman a la ligera el proceso de enseñanza-aprendizaje y consideran “que con unos talleres breves se puede profesionalizar a los docentes”.

Para Durán, es fundamental la enseñanza de los idiomas extranjeros y los originarios, y así lo han entendido las unidades educativas privadas que contratan a los mejores profesionales de su área para impartir estas materias.

Educación sexual



La educación sexual genera conflicto a los maestros, pero también a los padres de familia y miembros de la Iglesia católica y evangélica.

En lo referente a este contenido, los textos de secundaria hablan de la “sexualidad humana, integral y holística”. El tema es abordado por su relación con la reproducción humana, pero también se habla de la actividad sexual precoz y las consecuencias de los embarazos adolescentes y de los no planificados.

El docente Alcides García rechaza las improvisaciones del Gobierno, “porque los educadores somos lo que estamos dentro del aula y conocemos la realidad de los estudiantes”.

En tanto, la profesora Carolina Obarrios admite que este contenido es complicado, ya que debe tratarse desde nivel inicial. Por lo tanto, considera que los padres de familia son un pilar fundamental para apoyar la formación de sus hijos.

Los padres de familia interpretan el tema de sexualidad como hipersexualización. Entre otras observaciones indican que la nueva malla curricular atenta contra sus derechos y libertades de educar a sus hijos en la cosmovisión, ética y moral que cada familia tiene.

Adoctrinamiento



En el texto oficial de sexto de secundaria se toca el tema “La ruptura constitucional de 2019”. En este se recomienda a los maestros analizar los sucesos del periodo comprendido entre 2019 y 2020. “En consecuencia, para abordar el tema, es necesario comprender el artículo 169 de la Constitución Política del Estado” (sucesión presidencial), se señala en el instructivo.

Sobre este punto, los maestros rechazan “ser cómplices de un adoctrinamiento a favor del MAS y no mencionar el fraude electoral que precedió las movilizaciones sociales de esos años”, sostiene la secretaria ejecutiva del magisterio urbano de Cochabamba, Griselda Torres.

La dirigente añade que la nueva currícula carece de una estrategia de diagnóstico y evaluación, de un plan de implementación, de un sistema de medición de la calidad de la educación boliviana y de voluntad política de incrementar el presupuesto educativo.





Resolución ministerial



En la RM 001/2023 se establece que las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio tienen la obligación de aplicar el currículo del sistema educativo plurinacional. “Toda práctica pedagógica de los currículos actualizados será desarrollada por maestras, maestros, administrativos y directivos de manera obligatoria y en el marco de la Ley de la Educación N° 070”.

En la misma norma se indica que los textos de aprendizaje, distribuidos gratuitamente por el Ministerio de Educación, también “son de uso obligatorio en todos los niveles, áreas y ámbitos en las unidades educativas fiscales y de convenio”.





Son más de cien contenidos nuevos



Lengua originaria y extranjera, actividades económicas en comunidad, ajedrez, juegos rítmicos, lectura musical no convencional, nociones de estadística, origami, robótica, equidad y complementariedad, despatriarcalización en la familia, tejido, lectura de pentagrama e interpretación de gráficos estadísticos, seguridad informática, educación de la voz, instrumentos de viento, escritura musical, gráficos de barras y otros.