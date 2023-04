Cuarto contingente de maestros partirá a La Paz y dirigentes iniciarán una huelga

Ante la falta de solución, un cuarto contingente de maestros urbanos partirá este domingo a la sede de gobierno para retomar sus movilizaciones por más ítems, jubilación al 100 por ciento y otras demandas. En tanto, los dirigentes prevén declararse en huelga, informó la dirigente Norma Barrón.



En tanto, el ministro de Educación, Édgar Pary, dijo que hicieron “todos los esfuerzos” y reiteró que, por ejemplo, la aplicación de la malla curricular será paulatina, que el tema del presupuesto se analizará en el Congreso de Educación con otros sectores. Habló de la dotación de 4 mil ítems y de la carga horaria, aspectos que no convencieron a los dirigentes.



El Magisterio urbano está movilizado desde el 2 de febrero y ha realizado un paro de 24 horas y luego de 72 en demanda de al menos cinco puntos.



La Confederación de Trabajadores de la Educación de Bolivia (Cteub) pide la atención de cinco puntos: el presupuesto educativo, respuesta al déficit histórico, respuesta al crecimiento vegetativo, la nueva malla curricular y el congreso educativo, según declaraciones de la representante de Cochabamba, Griselda Torres.



La delegación de Santa Cruz partió ayer de la capital oriental hacia La Paz debido al bloqueo que se registra en la carretera nueva al oriente. En tanto, se prevé que este domingo viaje el contingente de Cochabamba.



“Se ratifican los objetivos de lucha en vista de que el Gobierno no avanzó más. Los 2.500 ítems que dice no se saben cuántos para primaria, cuántos para secundaria. Un ítem de primaria es 120 horas y de secundaria 140”, declaró la dirigente.



Si bien la cuarta delegación ya no es tan numerosa como las primeras, la postura de los maestros es permanecer en La Paz, sede del Ministerio de Educación, hasta lograr la atención a sus demandas. En tanto, los dirigentes de las 31 federaciones de la Cteub se declararán en huelga en la sede de gobierno. Los maestros seguirán movilizados, además, en sus regiones.



En Cochabamba, los maestros marcharon el viernes y anunciaron que seguirán con sus vigilias en la plaza 14 de Septiembre. No descartan otro paro.





Denuncia por plagio de textos



Dirigentes del Magisterio urbano presentaron la anterior semana una denuncia penal en contra del ministro de Educación, Édgar Pary, por el presunto plagio en gráficos de textos educativos fabricados por esa Cartera de Estado.

“De acuerdo a la Ley Safco y de acuerdo a las leyes bolivianas, la máxima autoridad de un Ministerio o una dependencia estatal es la responsable de todo lo que pueda ocurrir o se pueda cometer en esa dependencia”, afirmó el dirigente del Magisterio, José Luis Álvarez.