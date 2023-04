Cívicos cruceños y gremiales anuncian bloqueo en todo el país este jueves

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aclaró que el jueves habrá un bloqueo nacional de carreteras y no un paro cívico. El Comité respaldará las acciones de gremiales y transportistas.



"Aclaramos que lo que va a haber el día jueves es un bloqueo de carreteras, no es un paro, es un bloqueo de carreteras en todo el país", dijo Cochamanidis. El líder cívico explicó que, con esta medida, se está "dando cumplimiento a la reunión del directorio del CPSC de la semana pasada. E la parte principal, resolvimos respaldar las decisiones que tome la Alianza Intersectorial a nivel nacional, que se llevó a cabo el día jueves en Cochabamba".



Por su parte, el dirigente nacional de los gremiales, Jesús Cahuana, anunció este martes 25 de abril que la alianza intersectorial determinó que este jueves 27 realizarán un bloqueo de carreteras de 24 horas en todo el país, además de marchas y protestas en contra del ‘paquetazo de leyes’.



“Se pidió al Gobierno que retire el proyecto de ley 280 y la cadena de leyes que perjudican al pueblo boliviano. Si no lo hacen, como para poder socializar, entonces continuará esta gran movilización”, afirmó Cahuana en conferencia de prensa en las instalaciones del Comité Cívico.



El dirigente indicó que cada ejecutivo de los sectores coordinará las medidas de presión que tomará en su región para este jueves, ya sea bloqueos o marchas. En el caso del departamento de Santa Cruz, se restringirá el paso en las carreteras como en las zonas fronterizas.