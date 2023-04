Aprehenden a instructor y su defensa asegura que cadetes desobedecieron

La Fiscalía aprehendió ayer el instructor de Colegio Militar (ColMil) Juan José P. tras brindar sus declaraciones por el accidente que sufrieron dos cadetes. Es investigado por lesiones graves y gravísimas.

Ricardo Maldonado, abogado del instructor, dijo que el encargado de la demostración había ordenado en tres ocasiones suspender el ejercicio al no haber medidas de seguridad, pero los cadetes decidieron hacer el salto de forma arbitraria.

“Se ha dado una orden de suspender el salto de los cadetes heridos. Esa orden no ha sido cumplida. Se ha transmitido mediante radio que no salten, porque no habían practicado y no había medidas de seguridad”, dijo Maldonado.

La Fiscalía anticrimen aseguró que esta medida se dispuso porque existen suficientes elementos de convicción para sostener que es con probabilidad autor o partícipe del hecho, además de obstaculización a la investigación y probable fuga.

La mañana del 18 de abril, Christian López y Erlan Condori, cadetes del Colegio Militar, cayeron varios metros mientras realizaban el ejercicio denominado “salto de la muerte”, quedando uno de ellos con las piernas y columna fracturadas, mientras que el otro resultó con varias fracturas en la cabeza. Éste tiene la salud delicada.

Se abrió un sumario informativo y una investigación en la vía penal. A los días, Edward Aguilar fue suspendido como comandante del Colegio Militar.

El experto en ejercicios de las Fuerzas Armadas (FFAA) Omar Durán señaló que existe retraso en las investigaciones, ya que, en más de una semana, sólo se aprendió a un instructor. Además, cuestionó el ascenso del comandante de las FFAA.

“De acuerdo a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el teniente debe estar suspendido y tiene dos años para defenderse en las investigaciones”, dijo Durán.

En tanto el presidente, Luis Arce, aseguró que se sancionará a los responsables sin ningún tipo de privilegio. “Quiero expresar mi solidaridad con las familias de los cadetes, a quienes se les garantizarán todos los gastos de recuperación física. Al mismo tiempo que se sancionará a los responsables, de acuerdo a los mecanismos correspondientes y sin ningún tipo de privilegio” dijo.

Eliminan “salto de la muerte”

Tras la caída de dos cadetes, las FFAA retiran el “salto de la muerte” de sus ejercicios. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, indicó que se tomó esa decisión debido a que ese ejercicio es una actividad de riesgo.

“De acuerdo el parte que he recibido, esta instrucción que se denomina eficiencia combativa, el salto de la muerte, tengo entendido que las FFAA han decidido sacarla de los ejercicios”, dijo Novillo.

Postergan la imposición de cargo

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que Edward Aguilar, excomandante del Colegio Militar, no recibió la imposición de grado.

“El mando militar como alto nivel jerárquico de las Fuerzas Armadas ha decidido, en lo que corresponde a la imposición del grado del excomandante del Colegio Militar, postergarlo hasta que se desarrollen las investigaciones”, dijo Novillo.

El acto se realizó ayer en la Casa Grande del Pueblo.