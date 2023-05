El MAS alista ley corta para dar continuidad a la elección judicial

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa tiene lista una ley corta que permita retomar la preselección de magistrados, incluso prevé que sea tratada la próxima semana. La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame planteó una norma integral que regule todo el proceso.

“Nosotros ya tenemos una propuesta de ley, por esa misma situación que tenemos un antecedente de las elecciones de 2017 que se desarrollaron a través de una ley transitoria. Estamos pensando convocar a una sesión la siguiente semana, entre el lunes o martes, para tratar en la comisión Mixta de Constitución y remitir el informe a la plenaria”, informó el diputado del MAS Froilán Mamani, según reporte de ANF.

Mientras tanto, la senadora de CC, Silvia Salame, dijo que no fueron convocados por el oficialismo para debatir el proyecto, pero afirmó que presentó un proyecto de ley integral para que regule toda la etapa de preselección. Consideró que es necesario trabajar en un nuevo proceso.

Alternativa

“Yo he presentado una propuesta con modificaciones a las anteriores que hice, una ley reglamentaria, no una norma como ellos pretenden que solo es para ver los tiempos, sino que nos permita regular todo el proceso. Ya no debemos hacer parches a este procedimiento, debemos plantear uno nuevo”, explicó.

El legislativo suspendió en dos oportunidades el registro de candidatos a magistrados, la primera fue el 12 de abril, cuando una sala constitucional de Beni paralizó el proceso. Luego, el 27 de abril, cuando ya se había reiniciado la etapa de inscripción, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) paralizó todo el trabajo hasta que emita un fallo. Mamani dijo que la ley corta modifica los plazos de trabajo, por ejemplo, la Asamblea tendrá 70 días para evaluar a los postulantes. Mientras que el Órgano Electoral tendrá 120 días para llevar a cabo las elecciones judiciales.