Ministro Lima responde a Marset: El gobierno no dialoga con delincuentes

Fue el ministro de Justicia, Iván Lima, y no el titular de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien respondió al narcotraficante Sebastián Marset, quien ayer lanzó un desafiante mensaje al sistema político y a los organismos policiales. El abogado Lima dijo que no responderá al delincuente porque no dialoga con ellos.



"Como funcionarios de Gobierno, no respondemos a delincuentes. Marset es un delincuente, es una persona prófuga y en el marco de un debido proceso, está siendo sometido a un procedimiento penal y definitivamente el Gobierno nacional no dialoga con delincuentes", expresó Lima.



La noche del sábado, el uruguayo Marset difundió un video en el que se mofa de la Policía Boliviana, califica de burro al Ministro de Gobierno y dice que si quiere puede desbaratar al sistema político. "Están buscándome cielo y tierra porque tengo mucha información y, la verdad, si hablo, la política de Bolivia se va a la mierda, pero a mí no me importa eso, pero no se preocupen no voy a hablar (...)



Ante esas palabras, el ministro Lima aseguró que los niveles gubernamentales se encuentran tranquilos y que no tienen de qué temer.



"Tenemos claridad de lo que hacemos y del combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. No vamos a hacer mayores comentarios porque el Gobierno no habla con delincuentes", insistió.



Hasta el final de la presente edición, el Ministro de Gobierno que fue mencionado por Marset no se pronunció, pese a que los periodistas acudieron a su oficina de Comunicación.