Procurador dice que la semana que viene es crucial para Bolivia por el asalto al hotel Las Américas; CIDH decidirá si pasa el caso a la Corte

El procurador general del Estado, César Siles, afirmó que la próxima semana es crucial para el Estado boliviano, puesto que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) responderá si acepta el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones en la denuncia del asalto al hotel Las Américas, o si decide pasar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).



“Estamos en una semana crucial, esta semana que pasó hemos presentado el informe donde estamos diciendo cuál es el grado de avance de las recomendaciones y en cuanto a lo económico les hemos dicho claramente a la CIDH que ellos nos digan más o menos con qué monto empezamos a tratar, porque lo que ellos nos piden son (montos) irracionales”, dijo Siles.



El caso se refiere a la primera solicitud que presentó ante la CIDH un grupo de cinco personas: Mario Francisco Tadic, Elod Toasó, Alcides Mendoza Mazaby y Juan Carlos Guedes Bruno. Junto a ellos Carolina Dwyer, madre de Michael Dwyer, uno de los tres hombres ejecutados en el asalto al hotel Las Américas, caso que después se conoció como “terrorismo”.



Pero además de esta primera solicitud, Siles indicó que existen otras peticiones a la CIDH sobre el mismo hecho, por lo que Bolivia pide que la CIDH una los casos.



“Son siete peticiones abiertas en el sistema de interamericano de protección de derechos humanos que además estamos pidiendo nosotros que se acumulen porque hay identidad de sujeto, objeto y causa”, explicó.



En tanto, en la justicia boliviana también se realiza una investigación penal por el mismo tema, por lo que pidió al Ministerio Público que “haga su trabajo” en el proceso contra las exautoridades que ordenaron el operativo de intervención al hotel Las Américas.



“Vamos a instar a la Fiscalía a que haga su trabajo, entiendo que la Fiscalía lo está haciendo”, dijo Siles al ser consultado sobre el tema. No obstante, la autoridad recalcó que esa denuncia data de hace varios años y que incluso ya debió terminar.



“Es un proceso que no es de ahora, existía siempre porque las víctimas antes de acudir a la CIDH, han acudido a las autoridades bolivianas para que se lleven a cabo esas investigaciones”, acotó el procurador.

El Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, a cargo del juez Manuel Baptista, ordenó abrir una investigación contra los responsables del asalto al hotel Las Américas. El caso llegó a ese tribunal hace un año y fue rechazado varias veces por la Fiscalía, pero fue retomado a pedido de la Defensoría del Pueblo.



La demanda fue planteada por la presunta comisión de los delitos de tortura y otros agravantes a instancias de los sobrevivientes del ataque policial que dejó tres muertos hace 15 años.



En ese marco, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado, pidió al expresidente Evo Morales que se someta a la investigación que realiza el Ministerio Público y si tiene que ser citado que asista a declarar y que no huya del país.



“Yo creo que Evo Morales, como cualquier otro ciudadano del país, está sometido a las leyes vigentes y por supuesto si es citado tiene que concurrir a donde sea convocado, no goza de ningún privilegio. Ahora, espero que cumpla su palabra y no escape del país porque yo me acuerdo que en 2019 nos dejó votados a toditos”, afirmó Mercado.