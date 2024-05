Rinden homenaje a las víctimas de racismo del 24 mayo de 2008

La Sala Constitucional Primera de La Paz, decidió suspender la audiencia donde el vicepresidente David Choquehuanca, debió presentar sus descargados por no haber convocado al pleno de la Asamblea... Ver más Suspenden audiencia donde Choquehuanca debía responder por qué no convocó a sesión para tratar leyes 'antiprórroga'

La ejecutiva de la confederación de gremiales de Bolivia, Mercedes Quisbert anunció la realización de un ampliado nacional para analizar el Decreto Supremo (DS) 4732 emitidos por el Gobierno y el... Ver más Gremiales en ampliado nacional analizarán la falta de dólares, el DS 4732 y el proyecto de Ley 145

Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Cochabamba acatan el paro de 48 horas convocado por la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (Fesimras) con una única demanda que es... Ver más Cochabamba: la CNS cumple paro de 48 horas exigiendo la renuncia del gerente nacional