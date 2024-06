Richter confirma que dejará el cargo de Vocero Presidencial

El, todavía, vocero presidencial, Jorge Richter, confirmó que dejará el cargo en los próximos días y anunció que en el futuro se dedicará a hablar de política y de "propuestas" para el país.

Entrevistado por Unitel, Richter aseguró que el presidente del Estado, Luis Arce, ya conoce su decisión y que "seguramente" se oficializará en los próximos días.

"Entonces, esto seguramente en los días que viene de este mes se va a formalizar como usted señala, porque yo encuentro que ya el tiempo de mi estancia allí es suficiente. No tengo deudas personales con la vocería. Ha sido una vocería particular, seguramente, a mi estilo, muy reflexiva, muy de búsqueda de diálogo, no ha sido una vocería polarizante con nadie, no le ha faltado el respeto tampoco a nadie, no he adjetivado contra nadie y bueno, es tiempo de ir al otro escenario", afirmó, según reporte del mecionado medio televisivo.

En ese sentido, Richter afirmó que cuando deje el cargo se dedicará a hablar de política y presentar "propuestas estructurales" para el país.

"El otro escenario es de hablar, no como analista político, porque eso es explicar e interpretar los escenarios, las conductas y lo que uno cree que puede suceder. Yo voy a ir a hablar de política, porque estoy en la política, voy a hablar de política y de propuestas estructurales para nuestro país, para que los bolivianos las dialoguen, las escuchen, si me dan ese beneficio y esa favorabilidad de atender lo que uno dice y que esas propuestas sirvan para instalarse en el tiempo electoral y sean parte de las soluciones que Bolivia necesita", añadió.

Richter, asimismo, sacó a relucir lo que considera es un problema constante de las autoridades, que es el de "aislarse" de la realidad y consideró que el Gobierno no ha podido dar soluciones reales a los problemas de la sociedad.

"No le estamos dando respuestas a la sociedad boliviana en la medida en la que las expectativas se han instalado (...) Entonces decimos que la calidad de la democracia o que esta democracia no nos responde. Hay que perfeccionar el Estado plurinacional, hay que reformar la Justicia", concluyó.