Vocero deja el cargo y le dice a Arce que “lo quieren derrotar”

Jorge Richter, el hasta ahora vocero presidencial, difundió su carta de renuncia a través de sus cuentas en las redes sociales —antes de entregarla oficialmente— y en la misma pide al presidente del Estado, Luis Arce, “no permitir” que el Gobierno “pierda su caudal”.

“No permita que el Gobierno pierda su caudal. Lo querrán derrotar, no lo permita. Querrán que su gestión se sienta avergonzada, no lo permita. Querrán que los bolivianos dejen de extenderle la mano, no lo permita. Querrán instalar el miedo, no permita. Cumpla los sueños de los bolivianos y los suyos también”, señala la misiva de Richter.

Asimismo, afirma que tomó la decisión de renunciar para poder “seguir reflexionando en voz alta y desplegar propuestas de Estado” sin que sus palabras sean interpretadas como una crítica al Gobierno del que, hasta hoy, también formó parte.

Eso sí, a pesar de su renuncia, deja abierta la puerta a un posible regreso al Gobierno si “nuestra democracia fuese nuevamente amenazada”.

“Es una cuestión de convicción política innegable que define quiénes somos compañeros a partir de una misma filosofía política”.

Richter venía anunciado su renuncia desde el fin de semana. En ese lapso, lanzó algunas propuestas polémicas, como la eliminación de la Vicepresidencia del Estado.

Richter justificó sus reflexiones políticas mientras ocupaba sus funciones de vocero. “No hubo cálculos personales en mi accionar ni temor a señalar y apuntar conductas de actores políticos que distorsionan la tranquilidad de nuestro país”, escribió.