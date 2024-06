“Estoy delicado de salud y necesito un estudio médico”: Marcial Fabricano, líder indígena, precisa ayuda

Marcial Fabricano, líder indígena de tierras bajas, se encuentra delicado de salud a causa de la diabetes que padece y precisa urgente un análisis médico, que no ha podido realizarse en un centro de salud público de Beni

El líder de la marcha indígena se descompensó el jueves 6 y tuvo que ser llevado al centro de salud del Distrito 3 de la capital beniana, donde le brindaron atención oportuna para estabilizarlo.

Este viernes, Fabricano volvió al mismo centro de salud para que le realizaran un estudio médico, pero no lo atendieron porque todo el personal de salud tenía capacitación.

"El centro de salud tiene en su jurisdicción a cinco barrios del Distrito 3 de Trinidad, pero suspendieron su atención por capacitación. Yo les dije que algunos médicos atiendan y que después reciban su capacitación para que no dejen a los pacientes sin atención; pero no me hicieron caso", dijo.

Por este motivo Fabricano no pudo hacerse un estudio en el laboratorio del hospital de primer nivel, y comenta que se siente cansado y le cuesta respirar por momentos, debido a que subió el nivel de azúcar en su sangre.

“La atención en el centro de salud es humillante y tendré que esperar hasta el lunes, si es que no consigo ayuda”, lamentó el líder indígena.

Para las personas que deseen ayudar Marcial Fabricano pueden contactarlo a su número de celular 73912135 o al de su esposa Ruth Ortega, 73904594.

Fabricano fue nombrado personaje del año en 2021 por EL DEBER por su esfuerzo al liderar a los pueblos indígenas del oriente, chaco y Amazonía, que marcharon para defender su territorio desde Trinidad hasta la capital cruceña. Recorrieron a pie más de 600 kilómetros