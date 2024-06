Defensa de Camacho solicitará su traslado por inseguridad en Chonchocoro

La defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, visitó este lunes el recinto penitenciario de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, La Paz, para evaluar la situación del mandatario departamental tras una trifulca entre internos que estalló el pasado sábado.

Este incidente, que requirió la intervención policial, dejó a dos oficiales heridos y ha puesto en tela de juicio la seguridad dentro del centro penitenciario.

Martín Camacho, abogado del gobernador, anunció la intención de solicitar el traslado de Luis Fernando Camacho a otro lugar más seguro. "Es claro que el Centro Penitenciario de Chonchocoro no es un lugar en donde la vida del gobernador esté a salvo. No es un lugar en realidad donde la vida de ningún privado de libertad esté a salvo", afirmó el jurista a la red Unitel.

El abogado destacó que los actos de violencia no son aislados en el penal y acusó a las autoridades de tratar de minimizar la gravedad de estos incidentes. "No ha sido simplemente una pelea, una gresca, ha sido un hecho violento que ha ocurrido. Producto de eso hay dos policías heridos y si los policías han sido superados en el centro penitenciario de Chonchocoro, entonces quiere decir que no hay seguridad para nadie", insistió Camacho.

La trifulca del sábado es solo el último de una serie de incidentes violentos reportados en Chonchocoro. La defensa del gobernador señaló reiteradamente su preocupación por la seguridad de Camacho desde su encarcelamiento. Según el abogado, la falta de control en el penal pone en riesgo no solo la integridad de la autoridad cruceña, sino la de todos los internos.

Martín Camacho subrayó que, considerando los recientes incidentes y la orden de detención domiciliaria emitida para Luis Fernando Camacho en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es imperativo trasladar al gobernador a una ubicación más segura.

El comandante de la Policía de La Paz, coronel Édgar Cortez, sostuvo que el privado de libertad Misael Nallar encabezó la gresca y la comisión de delitos que generaron alarma en el penal de Chonchocoro durante el fin de semana.