Arce alerta de intereses nacionales y extranjeros que se oponen a la industrialización y al desarrollo del país

Durante el acto de conmemoración del 86 aniversario del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, en Oruro, el presidente Luis Arce alertó sobre intereses nacionales y extranjeros que se oponen a la industrialización en Bolivia y a que el país avance.







"Hay intereses que van más allá, que no quieren el interés colectivo de una patria industrializada, de una patria con empleo, con trabajo con ingresos para nuestras familias bolivianas. Hay intereses nacionales y extranjeros que siempre están mirando cuando nosotros queremos avanzar, cuando queremos industrializar, siempre hay gente que se opone a eso", denunció.







Sin dar nombres, señaló que "hay gente que responde a intereses nacionales, pero también a los intereses del imperialismo, sabiéndolo o no sabiéndolo, queriéndolo o no queriéndolo".







"Siempre va a haber uno que otro que quiera llevar el río a otros caudales que no son los de la lucha del pueblo boliviano, la lucha de los trabajadores. La lucha de nuestros hermanos mineros, es la lucha por la reivindicación por una mejor patria, por una patria soberana sobre sus recursos naturales, es una lucha por la independencia y la soberanía de nuestro país", enfatizó.







Según información oficial, el Gobierno de Arce lleva adelante la construcción de más de 150 industrias de distintos rubros en todo el país.







Esta política también abarca la explotación e industrialización del litio, metal liviano que es codiciado por grandes potencias extranjeras porque se constituye en la materia prima para el cambio de la matriz energética con la electromovilidad.







El propio Comando Sur de los Estados Unidos ha expresado de forma abierta su interés por el litio y también su preocupación por la presencia de empresas chinas en este rubro en Sudamérica.







Al valorar la lucha revolucionaria de los trabajadores mineros en la defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional, Arce afirmó que su Gobierno siempre estará "al lado de nuestros hermanos mineros, allá cuando se trate de defender la patria".







El primer mandatario participó de los actos conmemorativos del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, que se fundó un 15 de junio de 1938 durante la presidencia de Germán Busch, constituyéndose en uno de los sindicatos de mayor trascendencia histórica en Bolivia.







En esta ocasión, el presidente entregó un vehículo a la organización social.







Arce destacó que de este sindicado salieron líderes mineros y congresos históricos. Además, recordó hitos históricos protagonizados por los trabajadores de este sindicato, como el levantamiento de 1940 liderado por Lola Irahola y el primer congreso de los mineros de Bolivia que dio origen a la creación de la Federación Nacional del sector.