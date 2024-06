Fospa 2024: Explotación de minerales y petróleo, principal amenaza de las áreas protegidas de Bolivia

La Comisión Mixta de Justicia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a la cabeza del senador Roberto Padilla, ha aprobado este miércoles una resolución para retomar la preselección judicial... Ver más ALP: Comisión de Justicia pone fecha para reactivar la preselección judicial

La Comisión de Planificación, Economía y Finanzas de la Cámara de Senadores aprobó este miércoles los créditos por $us 35 millones para la carretera Norte Integrado-Yapacaní y por $us 43 millones...

La Policía intervino esta mañana cinco predios que estaban en manos de avasalladores en la provincia Obispo Santistevan de Santa Cruz, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.