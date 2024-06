Gremiales y transporte buscan unir fuerzas; Gobierno apunta a Morales

Los gremiales y el sector movilizado del transporte pesado buscarán esta semana unir fuerzas para protestar contra el Gobierno, mientras el Ejecutivo denunció que detrás de las movilizaciones está el expresidente Evo Morales con un plan para “tomar el poder por la vía del desastre”.

La Central de Trabajadores Gremiales de Bolivia anunció ayer que buscará “una acción conjunta” con el transporte pesado de Santa Cruz, liderado por Juan Yujra, para unir fuerzas para el paro convocado desde el 27 de junio por la Cámara de Transporte pesado.

El dirigente Antonio Siñani anunció que comparten las mismas demandas que tienen los transportistas en torno a la escasez de dólares, combustible y la abrogación del Decreto Supremo 4732, que, según ellos, afecta a la propiedad privada.

“Nosotros vamos a tener una reunión con los compañeros de autotransporte a nivel nacional. El día martes vamos a tener un acercamiento con el compañero Juan Yujra. Personalmente, voy a ir al departamento de Santa Cruz para ver cómo vamos a unificar fuerzas porque las peticiones son las mismas que estamos llevando a nivel nacional”, declaró.

Juan Yujra dijo que las medidas de presión para el 27 de junio están plenamente confirmadas y también rechazó las “amenazas” de otros sectores que no están de acuerdo con las protestas.

“Hemos mandado notas, hemos hecho marchas pacíficas para no entrar a bloqueos, pero el Gobierno no escucha. Hemos hecho paro de 24 y 48 horas y nada. Estamos tratando de no hacer bloqueo. El Gobierno ahora tiene espacio para convocar al diálogo”, dijo.

El dirigente de la Confederación del Transporte Pesado Nacional e Internacional, Domingo Ramos, dijo que el primer punto debe ser la renuncia del ministro de Obras Públicas Edgar Montaño.

“El transporte pesado da 72 horas para empezar el diálogo, el primer punto es la renuncia inmediata del Ministro de Obras Públicas que se ha burlado del transporte”, dijo.

Los choferes piden cambios en la Aduana, Impuestos, abrogación del Decreto Supremo 5146, que regula los contratos entre empresas de transporte internacional; y solución a la falta de dólares y combustible.

Los sectores “libre” y el transporte federado anunciaron que no se sumarán a las protestas.

“Desestabilización”

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en conferencia de prensa aseveró que las protestas anunciadas para esta semana son parte de un plan del expresidente Evo Morales para convulsionar el país.

“Señor Evo Morales su angurria de poder lo está llevando a actuar en contra de los intereses del pueblo, y lo ha llevado a urdir un plan para destruir la economía de los bolivianos y tomar el poder por la vía del desastre”, dijo.

La ministra dijo que Morales tiene una “ambición enfermiza” para poder regresar al poder “a las buenas o a las malas”.

También señaló que el pedido de leyes antiprórroga y otras exigencias son parte de este plan para acortar el mandato de Luis Arce e “imponer” la candidatura de Morales.

Policía alista patrullajes

La Policía iniciará esta semana patrullajes preventivos en distintas carreteras del país para evitar protestas y bloqueos anunciados por diversos sectores. El comandante de la Policía de La Paz Edgar Cortez dijo que los patrullajes preventivos serán constantes.

Desde el Comando departamental de Cochabamba también informaron que han desplegado efectivos policiales a las distintas carreteras para evitar bloqueos, de acuerdo con el subcomandante Rubén Cornejo.