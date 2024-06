Defensoría recuerda que las Fuerzas Armadas no deliberan ni se inmiscuyen en política

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se pronunció respecto al rol de las Fuerzas Armadas, en medio de la polémica generada por las declaraciones del comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, relacionadas con la política y contra Evo Morales.

Mediante redes sociales, Callisaya recordó que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, "las Fuerzas Armadas no deliberan ni se inmiscuyen en asuntos políticos". En ese marco, el defensor consideró imperativo el cumplimiento de este precepto y el respeto en un Estado democrático.

En conferencia de pensa, consideró que la afirmación del general Zúñiga puede ser "una declaración no pensada, no reflexiva, un desliz de repente". Mencionó los artículos 145 y 146 de la Carta Magna, en los cuales se establece que las Fuerzas Armadas como organismo no realiza acción política y recibe órdenes del presidente del Estado.

"No podemos reiterar discursos de violencia. Estamos a un día de la masacre de San Juan. Reiterar discursos beligerantes en un país que constitucionalmente está destinado a construir la cultura de paz no es pertinente", reflexionó.

El general Zúñiga criticó duramente a Evo Morales y aseguró que no puede volver a ser presidente. Advirtió que el Ejército podría incluso detener al exmandantario en el marco de hacer respetar la Constitución.

Morales consideró que las palabras de Zúñiga demuestran una intención de "autogolpe" del Gobierno y alertó que la democracia está en peligro.