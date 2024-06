Arce desmiente a Zúñiga y asegura que Inteligencia ocultó información

El presidente Luis Arce rechazó ayer el intento del excomandante del Ejército Juan José Zúñiga de involucrarlo en el intento de golpe de Estado del miércoles. Dijo que “no es un político que se va a ganar la popularidad con la sangre del pueblo”.

Un día después de la asonada militar en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, el Presidente reveló detalles de cómo fue enfrentada la acción comandada por el excomandante del Ejército.

Arce también dijo que no se enteraron de las intenciones ni del plan de Zúñiga porque éste controlaba Inteligencia Militar del Ejército y que llamó a Evo Morales para alertarte del golpe porque luego irían tras él.

“Zúñiga arguye que le habría instruido (sacar las tanquetas) para ganar un poquito de popularidad. Todo lo contrario, nosotros hemos venido a reivindicar a ese pueblo boliviano que dio su sangre para recuperar la democracia”, afirmó anoche a los periodistas en un repaso de lo ocurrido el día del conflicto.

Aprehendidos

En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó ayer en la mañana que 17 personas fueron aprehendidas por “intento de golpe de Estado fallido”, encabezado por Zúñiga.

En el avance de las investigaciones, Del Castillo sostuvo que el intento se planificó desde mayo por Zúñiga y el vicealmirante Juan Arnez, que era comandante de la Armada y uno de los articuladores.



Mencionó como una de las “fichas más importantes” al civil Abel Aníbal Aguilar, a quien señaló como uno de los ideólogos y que el miércoles se encontraba en la plaza Murillo.

En la presentación de los detenidos, justamente Abel Aníbal Aguilar anunció que se declaraba en huelga de hambre porque se le impidió el derecho a la defensa. Asimismo, reivindicó su apego a la doctrina de defensa estratégica del país. Su actitud fue reprochada por Del Castillo.

Inteligencia

Según el presidente Arce, Zúñiga actuó por su cuenta para intentar tomar el poder con el uso de las Fuerzas Armadas (FFAA). Dijo además que uno de los motivos por los cuales no se supo del objetivo con el despliegue militar en plaza Murillo fue que la Inteligencia Militar no brindó información.

El mandatario respondió de esa manera a las críticas de un “autogolpe” que el ala “evista” y la oposición sostienen que en realidad ocurrió la tarde del 26 de junio y con las declaraciones que hizo Zúñiga cuando fue aprehendido.

“Cómo puede ser una instrucción o una planificación de un autogolpe. En ese momento, él (Juan José Zúñiga) podía decirme ‘usted me ha instruido esto’, podía decirme. O podía acatar una contraorden por último, pero él no acata porque actuó por cuenta propia, eso debe quedar claro”, aseguró.

Faltó información

Arce informó además que la Unidad de Inteligencia Militar podría haber alertado sobre lo que se estaba planificando con el movimiento irregular de tanquetas y el despliegue de efectivos debido a que el entonces Comandante del Ejército no lo había reportado a sus superiores.

Sin embargo, dijo que esa unidad estaba al mando de “alguien de mucha confianza” del general Zúñiga, hoy aprehendido e investigado junto con un grupo de uniformados de diferentes grados.

Sin embargo, la noche del miércoles, Novillo reveló que tuvo conocimiento de un movimiento militar seis horas antes de la irrupción a kilómetro cero, le reportaron que desde la unidad de Challapata se movilizó un grupo de uniformados hacia la ciudad de La Paz. Cuando solicitó una explicación a Zúñiga, éste le respondió que le iba a devolver la llamada.

“Personal de confianza que tengo, como ministro de Defensa, aproximadamente a las 9:00 me llama con urgencia y me informa que personal militar se movilizaba de Challapata y este personal era puro instructores, especialistas, y venían armados en seis camionetas y que este movimiento no era normal. Inmediatamente me comuniqué primero con el comandante de Ejército (Zúñiga) y le pedí explicaciones sobre este movimiento, él me manifestó lo siguiente: ‘Voy a averiguar y le devuelvo la llamada’”, relató Novillo.

Llamada a Evo Morales

Arce también reveló que el miércoles contactó por teléfono al expresidente Morales. “Me comunicaron con el compañero Evo y le previne de que estaba aquí dándose un golpe de Estado, para que tome sus recaudos porque estaba claro que venían por mí, pero a mí también me quedaba claro que después iban a ir por Evo Morales”, contó.

Arce reveló el dato en una conferencia de prensa en la que dio detalles de todo lo que se vivió en Casa Grande del Pueblo durante el fallido golpe de Estado, y de todas las acciones que tomó a fin de conjurar este intento de interrupción de la democracia.

Motivación

Arce dijo que ver al pueblo en la plaza Murillo en defensa de la democracia lo motivó a salir de la Casa Grande del Pueblo y enfrentar Zúñiga.

“Vimos que el pueblo se dio cita y se concentraba, incluso estaba en enfrentamientos con las FFAA que utilizaban armas de fuego contra el pueblo. Nosotros tomamos la decisión de bajar (desde uno de los pisos de la Casa Grande del Pueblo) y enfrentar a quienes estaban a la cabeza de este fallido intento de golpe”, afirmó Arce.

Apoyo internacional

Arce no descartó la posibilidad de que intereses externos estén detrás del fallido golpe de Estado en Bolivia, como el ocurrido en noviembre de 2019, por el tema del litio.

Apuntan a Anibal Aguilar como “ideólogo del golpe”

Un informe de Inteligencia de la Policía señala al civil Aníbal Abel Aguilar Gómez como el “asesor” e “ideólogo central” del levantamiento del general Juan José Zúñiga.

“El licenciado Aníbal Abel Aguilar Gómez se erigió como el ideólogo central de este plan de maniobra”, dice el informe revelado por el ministro Eduardo del Castillo. El texto indica que, desde mayo, Aguilar realizó presentaciones y análisis detallados en las oficinas de Zúñiga, actuando en calidad de “asesor personal” del entonces comandante del Ejército. “Aguilar formuló una estrategia de levantamiento militar que implicaba la movilización coordinada de las fuerzas armadas hacia la plaza Murillo. La meta de esta operación era la toma del poder a la fuerza”, señala el informe.

Del Castillo sostuvo que Aguilar era de las “fichas más importantes” y que el miércoles se encontraba en la plaza Murillo, durante la movilización militar.

El mismo fue presentado este jueves ante los medios y, lejos de quedarse callado, anunció que se declara en huelga de hambre seca porque se le vulneró el derecho a la defensa.

Anibal Aguilar es hermano o de Roberto Aguilar, exministro de Educación en la gestión de Evo Morales.

Aníbal y Roberto Aguilar son hijos de Aníbal Aguilar Peñarrieta, abogado de la Central Obrera Boliviana (COB), quien junto con Juan del Granado iniciaron el juicio de responsabilidades al exdictador Luis García Meza.

apoyo al gobierno

Condena de la OEA

La Asamblea de la Organización de Estados Americanos condenó “enérgicamente” el despliegue militar sucedido el miércoles en plaza Murillo.

“Condenar enérgicamente el despliegue ilegal de unidades del ejército de Bolivia”, dice la resolución.

ONU pide investigar

La ONU abogó ayer por una investigación “exhaustiva e imparcial” sobre las acusaciones de actos de violencia en torno a la intentona golpista de Bolivia y pidió “juicios justo” para los detenidos.

“Estoy profundamente preocupado por la incursión militar del miércoles en el palacio presidencial de Bolivia”, dijo en un comunicado el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Lula solidario

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que llegará a Bolivia el 9 de julio para “fortalecer” la democracia y a su homólogo Luis Arce.

Evistas no creen versión de “golpe” y opositores dicen que fue “montaje”

Ayer, la dirigencia del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) exigió al excomandante del Ejército Juan José Zúñiga que “diga la verdad” respecto a los hechos de la tarde del miércoles.

Para el Gobierno, fue un “fallido golpe de Estado”; sin embargo, los evistas aseguran que la exautoridad militar fue utilizada.

En tanto, la oposición en la Asamblea Legislativa calificó ayer de un “burdo montaje” la toma militar de la plaza Murillo con el fin de tapar la crisis económica que cada vez es insostenible en el país.

Críticas evistas

“Zúñiga fue utilizado, amerita una gran investigación a todos los del Gobierno, una investigación a fondo (...). Ha sido un plan netamente de Luis Arce Catacora con Zúñiga. (...) Esperamos que el general confiese la verdad”, sostuvo el dirigente Gerardo García.

García indicó que el “fallido golpe” fue planificado, y expuso ciertos aspectos que no habrían tenido concordancia.

“¿Cuándo vieron un golpe de Estado con balines, que tengan que dialogar con el Presidente? Antes entraban a matar directamente”, añadió.

El exprocurador Wilfredo Chávez dijo que el equipo jurídico estará atento para coadyuvar con la investigación penal.

“¿Quién ha permitido que se ingrese a la plaza Murillo? ¿Bajo qué orden?, ¿no hay inteligencia? Cambien, pues, que los boten”, sostuvo Chávez.

El diputado evista Freddy López añadió que el Gobierno “planificó el autogolpe”, pero no le interese el bolsillo de los bolivianos ni las consecuencias de generar un escenario de tensión.

Opositores

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas señaló que “la única certeza es que no hubo un golpe”, pero sospecha que “el Gobierno ha participado en este atentado contra la democracia”.

“Hay duda razonable de que el Gobierno ha participado en este atentado contra la democracia, pero sobre todo en ponernos como memes o caricaturas a nivel internacional respecto a lo que ha sucedido en la ciudad de La Paz”, indicó Pedrazas.

El también diputado de CC Alberto Astorga cuestionó que el Gobierno intente desviar la atención de la población de la crisis económica, protagonizando un “autogolpe suave”.

Comisión

Legisladores de la oposición y del evismo piden conformar una comisión especial, con el acompañamiento de organismos internacionales, para investigar los hechos acontecidos la tarde del miércoles donde un contingente militar tomó la plaza Murillo e irrumpió de manera violenta contra la puerta de Palacio de Gobierno.