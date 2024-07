Bolivia rechaza declaraciones "inamistosas y temerarias" de Milei sobre el intento de golpe

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó ayer que su despacho aún no sabe si hay “alfiles sueltos” que planifican tomar el poder por la fuerza y que no estará tranquilo hasta... Ver más Del Castillo: No sabemos si aún hay “alfiles sueltos” que planifican tomar el poder

Cada día, 104 adolescentes se embarazan en Bolivia; si bien los casos van en descenso, lo que aumenta es la cantidad de casos a una edad más temprana, muchas veces como resultado de agresiones... Ver más Cada día se embarazan 104 adolescentes; muchas terminan en matrimonio forzado

La toma de la plaza Murillo del 26 de junio por un grupo de militares encabezados por el excomandante general del Ejército de Bolivia Juan José Zúñiga retrotrajo a la memoria de los bolivianos la... Ver más La asonada de Zúñiga recuerda el recorrido golpista de los militares