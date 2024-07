El Gobierno dice al embajador argentino que “no permitirá injerencia”

La canciller del Estado en ejercicio, María Nela Prada, transmitió al embajador de Argentina, Marcelo Adrián Massoni, "el rechazo enérgico" del Gobierno al contenido del comunicado que pone en duda el intento fallido de golpe de Estado en Bolivia.

Prada dejó establecido que no permitirá "injerencia e intromisión en asuntos internos” de Bolivia, según reporte de Oxígeno.bo. El Gobierno convocó ayer al embajador Massoni, luego de conocerse el contenido del comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina, Javier Milei, respecto al golpe de Estado fallido del 26 de junio.

Pese a la convocatoria que se hizo al embajador, hoy el presidente argentino ratificó su postura y escribió en su cuenta de X que "se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error, me critica por dejar su estupidez a la vista".

"Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato", sostuvo Milei, en un texto que tituló: 'El perfecto dinosaurio idiota", texto en el que vuelve a llamar al presidente Luiz Inacio Lula da Silva "corrupto y comunista".

En la reunión con Massoni, se "transmitió el rechazo enérgico a cada uno de los puntos mencionados en el comunicado de Argentina, destacando que el Estado Plurinacional de Bolivia no permitirá actos de injerencia e intromisión en asuntos internos”, se señala en el comunicado de la Cancillería.

El Gobierno exige el respeto “a la soberanía y autodeterminación del pueblo boliviano, de conformidad a la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional", se señala en el comunicado de la Cancillería.

El 26 de junio, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga comandó un golpe de Estado que fracasó. Movilizó tropas y tanquetas con ametralladoras en plaza Murillo, pero la acción militar fue frenada y neutralizada con la posesión de un nuevo alto mando militar.

Durante la reunión con el diplomático argentino se transmitió "la molestia del Gobierno boliviano por las declaraciones emitidas el día 30 de junio de 2024 por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA)", añade el comunicado.