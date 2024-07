BCB afirma que hubo un "desgaste acelerado" de billetes durante la pandemia y anuncia que renovará el stock

En el marco de sus facultades, el Banco Central de Bolivia (BCB) renueva un stock de su material monetario, debido al "desgaste acelerado" que sufrieron los billetes con la desinfección con alcohol y lavandina durante la pandemia del Covid-19.

El presidente del ente emisor, Edwin Rojas, explicó que, en el periodo de la pandemia, los billetes, cuyo material es de algodón, sufrieron daños al ser desinfectados.

"Se ha generado un desgaste bastante acelerado de nuestro billete en ese periodo (pandemia); entonces, estamos en un proceso de renovación de una parte de nuestro stock de material monetario y, cuando terminemos este tema administrativo, por supuesto que lo vamos a dar a conocer a la población de manera transparente", dijo en conferencia de prensa realizada en Santa Cruz.

Explicó que al igual que todos los bancos centrales del mundo, en términos de las facultades que tienen, el BCB tiene que hacer una renovación permanente del material monetario, considerando que cada corte tiene determinado tiempo de vida.

Por ejemplo, por la circulación que tiene, un billete de Bs 10 "no dura más de dos años"; sin embargo, uno de Bs 200, tiene un periodo de vida más extenso, de cinco a seis años, y así sucesivamente en los demás cortes.

En ese contexto, aclaró que el Estado Plurinacional emite el Boliviano a través de su autoridad que es el BCB. "Entonces no hay tal emisión inorgánica de billetes", como se señaló en pasados días por parte de analistas y políticos de oposición.

"Lo que se está generando es un proceso de renovación natural de nuestro material monetario, por las características, circunstancias que acabo de señalar", remarcó.

Además, Rojas aclaró que el concepto de emisión inorgánica ya no es utilizado por la teoría económica.

"No hay tal emisión inorgánica, la teoría monetaria moderna ya no utiliza ese concepto, porque estaba vinculado a lo que era el patrón oro, ni Estados Unidos que imprime el dólar americano, que todos creo que estamos nerviosos por el tema del dólar, tiene respaldado su billete en el oro, no hay tal", insistió.