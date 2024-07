Órgano Electoral invita a los 11 partidos a cumbre política, pero excluye a Evo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) excluyó a Evo Morales de la invitación realizada a los representantes de los 11 partidos políticos vigentes para el Encuentro Multipartidario Interinstitucional por la Democracia a realizarse el 10 de julio; además, convocó al presidente Luis Arce Catacora, a los representantes de la cámara de Diputados y Senadores y representantes de las alianzas con participación en el Legislativo.

El representante de Morales, Diego Jiménez, anticipó que el expresidente no participará de la convocatoria del TSE.

El equipo jurídico del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) reprochó que el TSE haya convocado al delegado del Instrumento Político ante el Órgano Electoral, Diego Jiménez, y no a Morales.

El Órgano Electoral decidió no invitar a Morales, pero sí a su delegado porque la organización política aún no renovó su directiva.

Jiménez señaló que el encuentro tiene un carácter netamente político y no jurídico, por lo que no hay motivos para no invitar a Morales, quien sigue siendo considerado como presidente del MAS para el propio TSE.

Criticó también que el Tribunal invite a representantes del Ejecutivo o alianzas políticas, cuanto tampoco tiene un vínculo jurídico con estas entidades a nivel de partidos.

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, aclaró que la lista de los participantes incluye a la jefatura de los partidos políticos que hayan renovado formalmente a su directiva —en concordancia con la ley de Organizaciones Políticas, la ley 1096— y también a los delegados políticos, acreditados ante el Órgano Electoral que se encuentren en proceso de renovación de dirigencia.

Para el analista político Paúl Coca, la invitación realizada al representante de la línea evista es “un revés a Luis Arce” porque se reconoce la legalidad y legitimidad de los representantes acreditados ante el Órgano Electoral de la línea evista, es decir, Diego Jiménez.

Si bien no fueron considerados los delegados de la línea arcista como Grover García, el arcismo tiene un importante espacio en la cumbre con la presencia del primer mandatario, en caso de confirmarse su asistencia, aseguró Coca.

El diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón mencionó la urgencia de participar en el encuentro nacional con miras a las elecciones generales de 2025,

Hay tres temas de importancia que deben tratarse: el primero es la depuración del padrón electoral; el segundo, la reconfiguración de los escaños, y el tercero, el calendario electoral.

Situación de los partidos políticos

En la actualidad, son seis partidos políticos de alcance nacional con sus directivas renovadas y cinco en proceso de renovación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El Movimiento Al Socialismo (MAS) no renovó su directiva y además tiene una amonestación grave por no haber tomado en cuenta a sus organizaciones sociales de base en la convocatoria a sus congresos.

Desde el TSE ampliaron el plazo hasta septiembre para que las organizaciones políticas se pongan al día.