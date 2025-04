Avasalladores agreden a concejales en una inspección a predios municipales

En medio de petardos, insultos y pedradas sacaron a la comitiva de concejales que realizaba una inspección a predios municipales avasallados de 70 hectáreas, que están colindantes al Jardín Botánico. Los loteadores insultaron y agredieron físicamente a los concejales Lola Terrazas y Maikol Negrete, por lo que los ediles presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.

Los ediles llegaron a estos predios cerca de las 11:00. Los avasalladores se organizaron para hacer frente, por lo que algunos transitaban con motocicletas ruidosas. Además, tenían apiladas llantas, que, a denuncia de la concejala Terrazas, estaban preparadas para quemarlas.

La turba increpaba a la concejala terrazas en medio de forcejeos, pero, funcionarios y concejales protegieron a la edil y la resguardaron hasta la camioneta que la sacó rápidamente del lugar.



“Estamos con los avasalladores y nosotros simplemente venimos a fiscalizar. El Ejecutivo Municipal no ha hecho nada en estos casi dos años de avasallamiento en este espacio para una laguna de regulación. Hemos visto tala de árboles, caminos y viviendas”, denunció el concejal José Alberti tras salir del lugar.

“Tenemos dos concejales lastimados, incluso los 30 guardias que solicitamos, se retiraron, seguramente por órdenes del alcalde. Simplemente vinimos hacer nuestro trabajo”, complementó el concejal.



Terrazas responsabilizó al alcalde por la violencia registrada durante una fiscalización. “Esto ocurre porque alguien no está haciendo su trabajo”, cuestionó.



También denunció que el alcalde retiró a los guardias municipales que acompañaban la inspección y cuestionó la ausencia de los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente. “¿Por qué el alcalde ordenó que la guardia abandonara la inspección? ¿Por qué no envió personal de Medio Ambiente?”, reclamó.

Terrazas aseguró que en el lugar se están cometiendo delitos medioambientales y señaló que continuará con el trabajo de fiscalización, puesto que ya lleva años denunciando el avasallamiento de esta área municipal. “Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Estaban con machetes, palas, rastrillos y hasta cascotes. No nos dejaban pasar. Ya hemos puesto en conocimiento de las autoridades esta situación para que los responsables sean sancionados”, manifestó.



Por su lado, el concejal Negrete denunció que los esperaron con cohetes que lanzaron a quema ropa y apuntó a Marcos M. V. como uno de los cabecillas.

“Pedimos a las autoridades policiales que tomen cartas en el asunto”, sostuvo Negrete. La presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, manifestó que esta es la segunda vez que realizan una inspección a este predio y pueden decir con firmeza que el alcalde no hizo nada para desalojar a los loteadores que han tomado 30 hectáreas de terreno municipal. “A diferencia del año pasado, ahora ya hay casas de material y el predio ya está parcelado. El alcalde no está haciendo su trabajo, hay un incumplimiento de deberes”, señaló Mucarzel.

Al respecto, el vocero de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, calificó de show político la inspección de los concejales a predios avasallados, sin medidas de protección.



“Fue un show político, porque estaban (los concejales) conscientes de que no había condiciones de seguridad para entrar. Está el jefe de la Guardia Municipal, quien en persona les informó que esa gente estaba en una actitud beligerante, no había acompañamiento policial y se recomendaba no hacer la inspección. Haciendo caso omiso, decidieron ingresar de manera irresponsable, poniendo en riesgo a la gente que los acompañaba”, indicó en rueda de prensa.

De acuerdo con Montenegro, el Ejecutivo viene haciendo las gestiones para recuperar dicho terreno y, prueba de ello, es que se los ha desalojado tres veces. “Hay dos procesos, uno por falsedad y otro, por avasallamiento”, apuntó a tiempo de revelar que el último está para apertura de juicio.



Montenegro reiteró que es falso que el municipio no haya hecho nada para proteger los predios municipales.