España y Portugal vuelven a la normalidad tras megaapagón

La península ibérica se vio sumida el lunes 28 de abril en una jornada caótica provocada por una caída eléctrica cuyas causas todavía se desconocen. Un día más tarde, la normalidad vuelve al país, aunque todavía sufriendo las consecuencias del masivo corte eléctrico.

En las calles de Madrid, el regreso del fluido eléctrico estuvo acompañado de aplausos y gritos de alegría de los vecinos, después de un largo día sin electricidad, y en muchos casos sin internet ni teléfonos móviles. Hacia las 6:00, hora local, (00:00 en Bolivia) el 99,16% del suministro eléctrico estaba asegurado, anunció el operador de la red REE.

Situación estable en Portugal

En Portugal, la red eléctrica está "perfectamente estabilizada", según indicó en la mañana del martes el operador de la red, REN. En cuanto a los servicios sanitarios, la "situación está estabilizada", los servicios ferroviarios "en funcionamiento" y no se han registrado "perturbaciones de seguridad ni de protección civil", indicó el Ejecutivo portugués en un comunicado publicado en su cuenta de X.

"El país está conectado" y los 6,4 millones de clientes tienen electricidad, excepto 800 "debido a un fallo no relacionado", apuntó la información. En cuanto al metro en Lisboa "empieza a funcionar", con interrupciones en algunas líneas debido a "un problema aislado en el centro de datos" que se está solucionando "gradualmente". El de Oporto ya está en funcionamiento.

"No se descarta ninguna hipótesis"

En España, la vuelta de electricidad permitió reanudar el tráfico ferroviario en varios ejes principales, entre ellos los concurridos Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla, según Renfe, la compañía nacional. La circulación sigue, sin embargo, suspendida en otras líneas importantes.

En una comparecencia el lunes en la noche desde el Palacio de la Moncloa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, admitió que aún no se conocían las causas de este apagón excepcional, y que no se podía descartar "ninguna hipótesis". "¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán", prometió Sánchez.