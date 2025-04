Wilstermann recupera la sonrisa tras primer triunfo y ahora apunta a Bolívar

Las sonrisas volvieron a Wilstermann. La alegría del triunfo se nota en la cara de los jugadores, quienes ganaron este domingo a Nacional Potosí por 2-1 en la Villa Imperial y rompieron una mala racha donde en cuatro partidos jugados habían perdido todos.

Ahora están con tres unidades y salieron del fondo de la tabla de posiciones, por lo que miran con entusiasmo lo que viene.

El vuelo 573 llegó ayer a las 11:15 a Cochabamba, procedente de Sucre, con los jugadores de Wilstermann que por la tarde volvieron a entrenarse en sus predios de la Laguna Alalay.

Cristian “Pochi” Chávez, entrenador interino de Wilstermann, no tenía más que palabras de agradecimiento para sus jugadores: “se ha hecho un partido perfecto (ante Nacional Potosí), lo ganamos bien, eso sirve para lo que viene. Lo disfrutamos con los jugadores, se lo merecían, había muchas derrotas, todos estaban cabizbajos, les agradecí por la entrega, se cambió el chip, los once que entraron de inicio y los que sustituyeron dejaron la vida, así es el fútbol”.

Chávez rescató el triunfo en la Villa Imperial y ante un equipo que juega la Copa Sudamericana que además en su cancha se hace más fuerte: “No es poca cosa, el partido anterior también lo jugamos bien igual pero la pelota no quiso entrar. Así se juegan todos los partidos, pero no hemos ganado nada aún, hay que seguir metiéndole y no relajarse”.

El DT contó que la emoción en el vestuario –tras vencer en Potosí- fue de todos y que le conmovió ver que varios de los experimentados estaban llorando igual que los jóvenes.

Al igual que el “Pochi”, sus jugadores también saludaron lo hecho, y eso se notó en el cuartel general del “Aviador” ayer, las sonrisas, bromas y en el momento de los ejercicios físicos la máxima tensión, como exige su técnico.

Y, los más experimentados son los que apuntalan a los más jóvenes. Robson dos Santos, el brasileño, reconoció que había presión, “es que a nadie le gusta estar perdiendo, sabíamos que algún día iba a suceder un triunfo y ante un rival grande. Es muy importante sumar y de visitante, pero hay que seguir trabajando”.

Otro de los que no se cambia por nadie, es el joven golero Santiago Zotés. Desde que llegó “Pochi” Chávez le dio la titularidad y respondió. “Aun no me la creo, es lindo estar en el arco de un grande como Wilstermann. La familia está contenta y orgullosa por mí”, señaló el ahora golero titular del “Rojo”, quien pidió apoyo a la afición en el partido por la Copa Bolivia ante Bolívar, este jueves: “pedimos que nos siga apoyando y que vaya el jueves a la cancha, que nosotros lo daremos todo”.

Robson, en relación al rival, reconoció que Bolívar “es fuerte, pero hay que seguir trabajando para hacer respetar la localía”.

Y, el entrenador, tampoco escapa a la importancia de enfrentar al celeste, en lo que será un clásico nacional en el Félix Capriles: “Vamos a hacer algunas variantes, pero los jugadores quieren estar en todos los partidos. Estoy seguro que vamos a estar a la altura del equipo, será un lindo partido y estaremos con nuestra gente”.