TSE da cinco días a NGP para apelar la inhabilitación de Jaime Dunn

Tras la inhabilitación de Jaime Dunn como candidato presidencial, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrió un plazo de cinco días para que Nueva Generación Patriótica (NGP) pueda presentar una apelación o, en su defecto, sustituir a su postulante.

"En este momento está habilitado el recurso de revisión para que Nueva Generación Patriótica (NGP) pueda presentar una impugnación o realizar la sustitución de candidatura, si así lo consideran pertinente. A partir de la notificación, tienen cinco días para hacer uso de este recurso", informó Luis Fernando Arteaga, secretario de Cámara del TSE.

El TSE ratificó la inhabilitación de Dunn al considerar que no cumplió con el requisito de solvencia fiscal exigido para su inscripción como candidato. Según el Órgano Electoral, la Contraloría General del Estado remitió un informe en el que se establece que no es posible verificar la solvencia del postulante, ya que el certificado presentado por Dunn no acredita esa condición.

"Están cinco vocales presentes en Sala Plena; dos se encuentran de vacaciones. La vocal Nelly Arista fue disidente en esta decisión", precisó Arteaga.

El TSE recordó, además, que el 3 de julio vence el plazo para la inscripción de candidaturas bajo la figura de renuncia.