Aduana incinera vehículo comisado en Oruro para evitar su recuperación ilegal

País
ABI
Publicado el 17/04/2026 a las 14h47
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La Aduana Nacional, a través del Grupo de Reacción Inmediata Aduanera (GRIA), ejecutó un operativo de control en la comunidad de Ancaravi, ruta hacia Pisiga, del departamento de Oruro, donde interceptó un camión que transportaba otro vehículo en su plataforma, comúnmente asociados a actividades ilícitas y conocidos como "chatarreros".

El GRIA, unidad especializada de la Aduana destinada a combatir el contrabando mediante patrullajes y operativos de respuesta rápida, logró detener el vehículo durante un control rutinario.

Sin embargo, durante el traslado hacia la Aduana Interior Pasto Grande, el convoy fue emboscado y el camión sufrió fallas mecánicas que lo dejaron inmovilizado en la zona de la Pampa de Iroco y Sora Chico.

Ante información verificada sobre la presencia de individuos que pretendían recuperar los motorizados indocumentados, y con el objetivo de garantizar la seguridad del personal y evitar sustracciones ilícitas, se tomó la decisión de incinerar los vehículos en el lugar, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Con este tipo de operativos, la Aduana reiteró que "el contrabando no tendrá cabida en el país" y que se aplicarán medidas firmes y oportunas para impedir el ingreso de mercancías y vehículos indocumentados, protegiendo así la economía del Estado y la seguridad ciudadana.

"Estas acciones reflejan la determinación de la Aduana Nacional de fortalecer el control en las fronteras y rutas estratégicas, reafirmando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del comercio formal", remarcó la institución según un reporte de prensa.

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