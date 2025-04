Voto exterior en riesgo: TSE espera desembolso hasta el 2 de mayo para pagos y envió de material

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtieron que el voto en el exterior podría sufrir "problemas", debido al no desembolso de divisas por parte del Ejecutivo. Vocales del TSE indicaron que esperarán hasta este 2 de mayo para que el Gobierno libere los recursos que permitirán pagar a los empadronadores y cubrir el envío de material electoral fuera del país.

"Ya hemos desplegado todo el equipo de empadronamiento en el exterior, pero necesitamos los recursos. Ya hemos hecho la solicitud a Presidencia y al Ministerio de Economía para resolver este tema y se comprometieron en los próximos días a asignarnos los recursos", declaró el vocal del TSE, Gustavo Ávila, a Red Uno.

Su colega, Tahuichi Tahuichi, enfatizó que para garantizar el voto en el exterior se requiere una suma de 4 millones de dólares en divisas, monto necesario para encarar todo el proceso electoral. Señaló detalló que el Ejecutivo se comprometió a desembolsar esos fondos hasta este 2 de mayo, y advirtió que, si no se cumple ese plazo, el TSE se "deslinda" de toda responsabilidad.

"No desembolsó ni un solo dólar para el voto en el exterior. Necesitamos 4 millones de dólares en divisas para llevar adelante el voto en el exterior. Si hasta el 2 de mayo no entregan, deslindamos toda responsabilidad respecto al voto en el exterior. No podemos hacer elecciones (en el exterior) sin divisas", afirmó a DTV.

Ávila explicó que el dinero se necesita con urgencia para cubrir, en una primera etapa, el pago de empadronadores y el envío de material electoral. "Quedan días para que finalice el empadronamiento (masivo). El pago que tenemos que hacer es de 200 mil dólares para cubrir el pago a los empadronadores y el envío del material electoral a los países. A medida que vayamos avanzando en el calendario electoral, vamos a necesitar más recursos. Se comprometieron y, si no, vamos a informar sobre este incumplimiento que se puede dar", sostuvo.

El empadronamiento masivo comenzó el 18 de abril y finalizará el 7 de mayo. En el exterior, el proceso se lleva a cabo en 14 países donde existe la mayor concentración de ciudadanos bolivianos. "Hasta que no tengamos esos recursos no vamos a estar tranquilos y no podría yo decir que está garantizado, pero vamos a hacer las gestiones", finalizó Ávila.