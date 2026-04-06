El debate sobre la eutanasia se ha intensificado globalmente

Cultura
Redacción Central
Publicado el 06/04/2026 a las 8h47
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La solicitud de eutanasia y posterior aplicación de la misma a la española de 25 años Noelia Castillo Ramos en marzo de 2026 hizo evidente la situación álgida en la actualidad del debate por la muerte asistida en el mundo.

Aunque en algunos países del mundo la eutanasia ha pasado por un proceso de legalización, bien sea por vía judicial o legislativa, que ha permitido regularizar y delimitar esta práctica, lo cierto es que el listado es corto y la determinación en muchos lugares está sujeta a factores morales y religiosos.

De esta manera, en la actualidad son solo once países en el mundo los que tienen la eutanasia como una práctica legal; conozca a continuación el panorama a nivel global.

¿Qué tipos de eutanasia existen?

Varios países en el mundo han avanzado en los últimos años en el desarrollo del marco legal para la eutanasia, estableciendo normas y pautas para el seguimiento y la determinación de las condiciones para que esta se aplique.

De acuerdo con la Universidad Autónoma de México, UNAM, mientras que la eutanasia pasiva, en la que un tercero no tiene intervención directa en la muerte del paciente, sino en la suspensión de su tratamiento, cuenta con amplia aceptación en el mundo, el asunto cambia según el nivel de participación del paciente o del médico.

En ese sentido, se conoce como eutanasia activa cuando un tercero (el médico) suministra una sustancia letal al paciente produciendo su muerte. En ese orden de ideas, se considera suicidio asistido cuando el paciente es quien, de manera directa, bajo supervisión médica, actúa para acabar con su vida.

¿En qué países es legal

la eutanasia en 2026?

El caso de Noelia ha sido emblemático al darse en un país de tradición católica como España, en el que, sin embargo, la ley de eutanasia fue aprobada desde 2021.

El primero en el mundo en aprobar la eutanasia activa también está en Europa, según reseña BBC, y se trata de Países Bajos, desde abril de 2002. La decisión se produjo luego de la condena que recibió un médico por practicar la eutanasia a su madre tras varias solicitudes en 1973.

Sin embargo, el panorama es variado en países como Portugal, donde, al igual que en España, pese a la validez legal del derecho a solicitar la eutanasia, el Tribunal Constitucional ha vetado varios puntos de la normativa, lo que dificulta su aplicación

Este es el listado completo de países que permiten la eutanasia activa: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, Portugal, Colombia, Uruguay, España, Ecuador, Australia (en varios estados, pero no a nivel nacional).

Por otra parte, en países como Estados Unidos, donde a nivel general es ilegal la eutanasia activa, sí se permite el suicidio asistido en algunos estados. Estos son los países que permiten esta modalidad: Suiza Estados Unidos (Oregón, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Washington D.C., Hawái, Nueva Jersey, Maine y Nuevo México), Austria.

Cabe destacar que en Colombia el suicidio asistido también es legal, según emana de la sentencia c-164 de la Corte Constitucional en 2022, lo cual permite a los médicos ayudar a pacientes a terminar con su vida en casos específicos de enfermedad grave o incurable sin incurrir en delito. Situaciones similares se presentan en Alemania e Italia.

¿Cómo se encuentra la situación legal de la eutanasia en América Latina?

Colombia es considerado país pionero en la despenalización de la eutanasia en América Latina desde 1997, convirtiéndose en ley en 2015.

A partir de dicha determinación, el Ministerio de Salud ha establecido los límites para la regularización de esta práctica reconocida en el país como derecho a la muerte digna.

El concepto se aplicó de forma similar en Uruguay, donde se aprobó la Ley de Muerte Digna en 2025. En Ecuador, la Corte Constitucional falló en 2024 a favor de la eutanasia de la paciente de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Paola Roldán; en la actualidad, la Asamblea Nacional debate una ley orgánica al respecto.

Otros países latinoamericanos han dado aproximaciones a la legalización de la muerte asistida, como es el caso de Cuba, que aprobó el derecho a la muerte digna en la Asamblea Nacional en 2023.

Caso similar al de Chile, Argentina y México, donde los pacientes tienen acceso a rechazar tratamientos vitales para la prolongación de su vida, en lo que se conoce como eutanasia pasiva.

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