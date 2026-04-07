En medio de una profunda crisis, Comteco pide llamar a elecciones al Tribunal Electoral

Economía
Evelyn Rojas
Publicado el 07/04/2026 a las 9h09
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En medio de una crisis institucional que se prolonga por más de 500 días, la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la convocatoria a elecciones totales para renovar sus consejos de administración y vigilancia, en busca de restablecer la legitimidad de sus autoridades y encarar una salida a los conflictos internos que han afectado su funcionamiento.

El presidente del Consejo de Administración, Gamal Serhan, afirmó ayer que la medida busca restablecer la legitimidad mediante el voto de los asociados. “Que sean los propios socios quienes definan a sus autoridades y se ponga fin a esta crisis”, manifestó, al señalar que el conflicto ha estado marcado por hechos de violencia, tomas irregulares y afectaciones a los servicios.

Según Serhan, la cooperativa mantiene solvencia económica y continúa operando con normalidad, pese a los intentos de desestabilización. Asimismo, aseguró que existen procesos legales en curso contra quienes habrían atentado contra la institucionalidad de Comteco.

Serhan también indicó que la convocatoria a elecciones permitiría recuperar la confianza de los socios y abrir una nueva etapa enfocada en la estabilidad, modernización y competitividad de la cooperativa. En ese sentido, pidió al TSE a viabilizar el proceso electoral con la mayor celeridad posible.

Rechazo

Desde el sector de los socios, la convocatoria de la dirigencia fue rechazada. Una  socia, Marioli Pérez, afirmó que Gamal Serhan “no tiene la legalidad ni la representación para poder hablar de un Consejo de Administración”, y sostuvo que, de acuerdo con una resolución ministerial no cuenta con atribuciones para convocar a elecciones. “El que decide es el socio, el verdadero dueño de la cooperativa”, afirmó.

Otro socio, Humberto Nina, señaló que el pedido de elecciones no es reciente y que ya fue planteado desde junio de 2024 por instancias internas como la Dirección de Vigilancia. Sin embargo, explicó que estos procesos fueron obstaculizados. “Todos los trámites que hemos impulsado han sido frenados con  acciones que favorecieron a un grupo”, dijo.

Los socios aseguran que  quienes actualmente se presentan como autoridades de Comteco “no son directivos legítimos” y que sus actos  y decisiones carecen de validez, lo que pondría en riesgo el patrimonio de más de 120.000 asociados, así como la estabilidad institucional de la cooperativa .

Anunciaron una convocatoria a una asamblea general para evaluar la viabilidad de cualquier proceso electoral reiterando que solo los socios tienen la potestad de definir el futuro de la cooperativa. La definición del proceso electoral quedaría en manos del órgano electoral, que deberá evaluar. 

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