Yahuasi llama a marcha y el TSE justifica negativa de 2da vuelta

Dirigentes políticos y organizaciones sociales, reunidos en El Alto a convocatoria de René Yahuasi, anunciaron una marcha para mañana, 8 de abril, en demanda de que se realice la segunda vuelta electoral por la Gobernación de La Paz.

Yahuasi, por su lado, ha presentado un recurso de revisión ante el Órgano Electoral, para que se revierta la declinatoria de NGP. Manifestó que espera la respuesta en un plazo de 24 horas (hoy).

En tanto, el TSE presentó antecedentes que avalan su decisión de no permitir el balotaje, una vez que Nueva Generación Patriótica (NGP) retiró la canditatura de Yahuasi.

Entre los oradores de la reunión con Yahuasi estuvieron dirigentes de sectores como mineros y campesinos, pero también políticos como el excandidato a alcalde David Vargas, el exjecutivo cobista Jaime Solares y el exalcalde paceño Omar Rocha.

La polémica surgió por la decisión de NGP de retirarse de la segunda vuelta, pese a que el candidato Yahuasi insiste en mantenerse.

En la reunión, el abogado de Yahuasi manifestó que esperan una decisión del Órgano Electoral, pero también tienen planeado más recursos, incluso acudir al el sistema interamericano.

Antecedentes

El TSE dejó establecido que “bajo el principio de legalidad, el TSE ha cumplido en todos estos casos con la aplicación de la ley, considerando que su relación institucional es con las organizaciones políticas y no con candidatos individuales, siendo dichas organizaciones indispensables para la participación política.

Estos son los antecedentes recordados por el TSE:

En las Elecciones Generales de 2020, tres organizaciones políticas que ya figuraban en la papeleta de sufragio declinaron su participación a pocos días de la votación, mediante sus delegados políticos, el TSE aplicó la normativa y respetó la decisión de las alianzas políticas.

De igual forma, el partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) también declinó su participación en las Elecciones de 2020, pese a que su candidata presidencial, María Baya, solicitó mantener su postulación.

En las Elecciones Generales de 2025, Nueva Generación Patriótica (NGP) declinó su participación, decisión comunicada oficialmente el 9 de julio de 2025, tras la inhabilitación de su candidato presidencial, Jaime Dunn.