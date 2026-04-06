Bolivia acuerda con 12 países ampliar el transporte aéreo de carga

Economía
ERBOL y ABI
Publicado el 06/04/2026 a las 22h50
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Bolivia suscribió este lunes un acuerdo multilateral con 12 países en el marco de la CVIII (centésima octava) Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), en Santiago de Chile, con el objetivo de ampliar el transporte aéreo de carga y facilitar así el comercio exterior.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que el acuerdo incorpora la llamada “séptima libertad aérea”, es decir, el derecho de una aerolínea a operar vuelos comerciales entre dos países extranjeros, sin necesidad de iniciar, finalizar o pasar por su país de origen.

El documento fue firmado con Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Este tipo de acuerdos forma parte de la política de “cielos abiertos”, que busca liberalizar el transporte aéreo en la región.

“Los beneficios son que habrá una mayor cantidad de empresas de carga ingresando al país, mayor volumen de exportaciones e importaciones por vía aérea, mejores tarifas y un incremento del comercio exterior”, informó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

 

Otro memorándum con 8 países

En la misma reunión, Bolivia firmó también un memorándum multilateral con la CLAC que amplía hasta la sexta libertad para el transporte de pasajeros con Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

La sexta libertad aérea es el derecho de una aerolínea a transportar pasajeros o carga entre dos países extranjeros, haciendo escala en su propio país de origen. Es una combinación de la tercera y cuarta libertad, utilizada para convertir su base principal en un hub de conexión internacional.

“Habrá mayor conectividad, mejor servicio, reducción de tarifas, más destinos y mayor competitividad”, afirmó, al mencionar como ejemplo la ruta Sao Paulo-Santa Cruz-Quito de GOL Airlines, que podrá comercializar pasajeros en todos sus tramos.

Al respecto, el director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Antonio Fanola, señaló que este acuerdo permitirá incrementar el transporte de pasajeros mediante aerolíneas nacionales y extranjeras.

Zamora reiteró que Bolivia impulsa una política de cielos abiertos orientada a consolidar un sistema aerocomercial más eficiente y competitivo.

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