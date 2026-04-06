Universitario de Vinto deja escapar puntos en su debut ante el Tigre

En un partido en el que el plantel de FC Universitario mostró limitados argumentos futbolísticos pero un gran espíritu batallador, The Strongest ganó tres puntos en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba, tras vencer por 1-2 a la U, en choque válido para la primera fecha del torneo de la División Profesional que sufrirá una pausa a mitad de año, pues la Federación Boliviana de Fútbol programó otro certamen, que se jugará por grupos.

La primera etapa del encuentro finalizó con el marcador igualado a uno, con goles de Fabricio Quaglio, del Tigre quien abrió el marcador a los siete minutos y Guilder Cuellar, de la U quien anotó a los 19’ para el plantel local, cuyos jugadores comenzaron desconcentrados. La segunda conquista para la visita fue convertida por Santiago Arce, a los 88’.

El elenco paceño jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre menos debido a la expulsión, de Martín Chiatti quien en su intento de detener la jugada de Julio Lazarte cometió una dura falta en contra del jugador juvenil, Julio Lazarte, por lo que el árbitro Dilio Rodríguez le mostró la tarjeta roja.

No fue el único jugador que fue sancionado de esa manera, pues el juez también mostró el cartón a José Pinto y Agustín Jara, del club Universitario, a los 65’ y 84’. El local terminó el juego con nueve hombres. Jaime Arrascaita, de la visita también fue expulsado, aunque en ese momento, ya estaba en la banca de suplentes. Paolo Alcócer también mereció esta sanción drástica.

A partir de la salida de Chiatti, el técnico del Tigre, Juan Carlos Paz García, movió sus fichas para dar fuerza a su equipo, mientras en la U, Cuéllar fue peligroso, incisivo y firme en la marca.

El nuevo técnico del club The Strongest, el ecuatoriano Sixto Vizuete quien llegó ayer al país, dijo que tiene el reto de ser campeón, además subrayó que se “todos los profesionales, cuando dirigen a un grande”, tienen como objetivo levantar el trofeo del torneo.