Aprehenden a 11 extranjeros tras una balacera en Plan 3.000

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 07/04/2026 a las 9h02
ESCUCHA LA NOTICIA

Un contingente policial fue atacado con disparos de arma de fuego durante una intervención, ayer, ejecutada en la zona del Plan 3.000, sobre la avenida a Paurito, en Santa Cruz de la Sierra. La acción derivó en la aprehensión de 13 personas dentro de un inmueble particular, según reporte de La Razón.

El comandante departamental, David Gómez, informó que los efectivos ingresaron al lugar en el marco de un allanamiento, momento en el que fueron recibidos con tiros. “Se trató de un operativo relevante en el que hubo una reacción armada desde el interior del domicilio”, indicó.

De acuerdo con el reporte oficial, entre los aprehendidos se encuentran 11 ciudadanos colombianos y dos bolivianos, una de ellas mujer. 

Las autoridades iniciaron gestiones para intercambiar información con instancias de Colombia y verificar posibles antecedentes penales de los implicados.

El jefe policial explicó que la intervención buscaba desarticular estructuras delictivas que intentan asentarse en la capital cruceña. 

En investigación

En ese contexto, no descartó que algunos de los detenidos tengan vínculos con el capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset, aunque aclaró que ese extremo aún está en investigación.

Testigos relataron que algunos de los ocupantes del inmueble intentaron escapar saltando la barda de la propiedad; sin embargo, fueron rápidamente cercados por los efectivos policiales, quienes lograron controlar la situación y proceder con las aprehensiones. El jefe policial informó también que se han secuestrado tres armas de fuego en este operativo, que son pistolas calibre 9 milímetros.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Astronautas de Artemis II ya son los que más lejos han viajado en el espacio
2
Yahuasi llama a marcha y el TSE justifica negativa de 2da vuelta
3
Gobierno anula 161 decretos del MAS y busca transparentar contratos directos
4
Aprehenden a 11 extranjeros tras una balacera en Plan 3.000
5
Alistan agasajos y niños hasta los 12 años ingresarán gratis a los parques en su día, el 12 de abril

Lo más compartido

1
Artemis II: astronautas afirman que realizan “un viaje como ningún otro”
2
Cómo el estrés afecta a tu piel (y qué puedes hacer al respecto)
3
Bolivia acuerda con 12 países ampliar el transporte aéreo de carga
4
Gobierno lanzará un paquete de medidas impositivas hoy para reactivar la economía
5
Receta de huevos de Pascua rellenos, rápida y fácil

Más en Seguridad

06/04/2026
Régimen Penitenciario desmiente denuncias de Arce en San Pedro
La instancia estatal responsable de los penales rechaza la supuesta “tortura psicológica” mencionada por el exmandatario y afirma que este está detenido en...
Ver más
06/04/2026
Balacera en Paurito deja 13 aprehendidos, algunos extranjeros, tras enfrentamiento con la Policía
Un operativo policial ejecutado en la zona del Plan 3000 derivó en momentos de alta tensión luego de que efectivos fueran recibidos a balazos al intentar...
Ver más
La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación informó que la noche de este sábado ocurrió un incendio en la Subestación Carrasco, salida Las Brechas, en el departamento de Cochabamba, que...
Ver más
05/04/2026
ENDE reporta incendio en la Subestación Carrasco; fue controlado sin afectar el suministro eléctrico
Tres personas murieron la noche de este sábado tras el incendio estructural de una vivienda, provocada por una explosión, en el municipio de El Torno, ubicado en el departamento de Santa Cruz.
Ver más
05/04/2026
Tres personas mueren tras explosión e incendio de una vivienda en Santa Cruz
El Director Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Armando Corral, informó que a nivel nacional ya se registraron siete casos con detención...
Ver más
05/04/2026
Fiscalía aplica detención domiciliaria con sistema de control digital ARGO
En un viaje que nunca terminó, en un vacío que se instaló en el seno de una familia boliviana y en una madre que, en medio de la penumbra, sólo pide enterrar y despedir a su hija, el pasado lunes 30...
Ver más
05/04/2026
A dos años de la desaparición de joven Odalys, el novio y acusado irá a juicio
En Portada
07/04/2026 País
Gobierno anula 161 decretos del MAS y busca transparentar contratos directos
El Gobierno anunció ayer  la puesta en vigencia del Decreto Supremo (DS) 5600, que elimina 161 decretos  de las gestiones del Movimiento al Socialismo y, para...
vista
07/04/2026 Economía
Espinoza sobre las tarjetas de crédito: es “unificación del mercado” y no devaluación
Ante las reacciones sobre la liberación del uso de las tarjetas de crédito a nivel internacional en dólares al tipo de cambio referencial del Banco Central de...
vista
07/04/2026 Seguridad
Aprehenden a 11 extranjeros tras una balacera en Plan 3.000
Un contingente policial fue atacado con disparos de arma de fuego durante una intervención, ayer, ejecutada en la zona del Plan 3.000, sobre la avenida a...
vista
07/04/2026 Economía
En medio de una profunda crisis, Comteco pide llamar a elecciones al Tribunal Electoral
En medio de una crisis institucional que se prolonga por más de 500 días, la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) solicitó al Tribunal...
vista
06/04/2026 Economía
Terminan restricciones al uso de tarjetas de crédito y débito
Desde la noche de este marte 7 de abril, se podrá utilizar (esas) tarjetas con normalidad, dentro y fuera del país, bajo un esquema claro, ordenado y...
vista
06/04/2026 Economía
Choferes de Oruro rompen el diálogo con el Gobierno
Continúa el paro con bloqueos reclamando gasolina especial disponible en “en todas las estaciones de servicio”.
vista
Actualidad
Ante las reacciones sobre la liberación del uso de las tarjetas de crédito a nivel internacional en dólares al tipo de...
Ver más
07/04/2026 Economía
Espinoza sobre las tarjetas de crédito: es “unificación del mercado” y no devaluación
La Federación Departamental de Choferes San Cristóbal de Oruro se retiró anoche del diálogo con autoridades del...
Ver más
07/04/2026 Economía
Transportistas orureños rompen el diálogo con el Gobierno y el paro indefinido continúa
En medio de una crisis institucional que se prolonga por más de 500 días, la Cooperativa de Telecomunicaciones...
Ver más
07/04/2026 Economía
En medio de una profunda crisis, Comteco pide llamar a elecciones al Tribunal Electoral
El próximo domingo 12 de abril, los niños de 0 a 12 años cumplidos, podrán ingresar gratis a los parques infantiles del...
Ver más
07/04/2026 Cochabamba
Alistan agasajos y niños hasta los 12 años ingresarán gratis a los parques en su día, el 12 de abril
Deportes
Copa del Mundo 2026 por primera vez será organizada por tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Será la vigésimo...
Ver más
07/04/2026 Fútbol
Mundial arrancará con México y Sudáfrica; hay 48 selecciones en carrera
Con la participación de 32 equipos que se clasificaron al torneo sudcontinental, hoy comenzará la sexagésima sexta...
Ver más
07/04/2026 Fútbol
Libertaores: Bolívar enfrenta a Independiente Rivadavia en Mendoza, en Argentina
En un partido en el que el plantel de FC Universitario mostró limitados argumentos futbolísticos pero un gran espíritu...
Ver más
06/04/2026 Fútbol
Universitario de Vinto deja escapar puntos en su debut ante el Tigre
Con una sonrisa contagiosa y una actitud positiva, la raquetbolista boliviana Stefanny Angélica Barrios Reyes se mostró...
Ver más
06/04/2026 Multideportivo
Angélica Barrios se prepara para volver al ráquetbol, el mundial es su desafío
Tendencias
En este Viernes Santo concluye la votación internacional que tiene como protagonista a una especie boliviana poco...
Ver más
03/04/2026 Medio Ambiente
Nuestro escarabajo boliviano sigue en primer lugar, hoy es el último día de votación para que gane el campeonato mundial
En medio de las discusiones globales sobre biodiversidad, una pequeña especie del oriente boliviano ha irrumpido con...
Ver más
31/03/2026 Medio Ambiente
Bolivia en la cima: el escarabajo tigre lidera la gran final internacional
Doble Click
Tras haber llegado a Oruro, Pando y LaPaz, ayer las Jornadas Culturales Plurinacionales arribaron a Cochabamba,...
Ver más
07/04/2026 Cultura
Cochabamba debate sobre el “Plan y Fomento a la Cultura”
En los últimos años, el quehacer literario me ha dado la fortuna de coincidir tanto con la autora como con la...
Ver más
06/04/2026 Cultura
Matilde: Rosa de tiempo
El grupo femenino Tikas Wayra  celebra 25 años con un par de conciertos en el teatro José María Achá, erigiéndose como...
Ver más
06/04/2026 Música
Cartelera: Tikas Wayra festeja 25 años de trayectoria artística
La solicitud de eutanasia y posterior aplicación de la misma a la española de 25 años Noelia Castillo Ramos en marzo de...
Ver más
06/04/2026 Cultura
El debate sobre la eutanasia se ha intensificado globalmente