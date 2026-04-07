Aprehenden a 11 extranjeros tras una balacera en Plan 3.000

Un contingente policial fue atacado con disparos de arma de fuego durante una intervención, ayer, ejecutada en la zona del Plan 3.000, sobre la avenida a Paurito, en Santa Cruz de la Sierra. La acción derivó en la aprehensión de 13 personas dentro de un inmueble particular, según reporte de La Razón.

El comandante departamental, David Gómez, informó que los efectivos ingresaron al lugar en el marco de un allanamiento, momento en el que fueron recibidos con tiros. “Se trató de un operativo relevante en el que hubo una reacción armada desde el interior del domicilio”, indicó.

De acuerdo con el reporte oficial, entre los aprehendidos se encuentran 11 ciudadanos colombianos y dos bolivianos, una de ellas mujer.

Las autoridades iniciaron gestiones para intercambiar información con instancias de Colombia y verificar posibles antecedentes penales de los implicados.

El jefe policial explicó que la intervención buscaba desarticular estructuras delictivas que intentan asentarse en la capital cruceña.

En investigación

En ese contexto, no descartó que algunos de los detenidos tengan vínculos con el capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset, aunque aclaró que ese extremo aún está en investigación.

Testigos relataron que algunos de los ocupantes del inmueble intentaron escapar saltando la barda de la propiedad; sin embargo, fueron rápidamente cercados por los efectivos policiales, quienes lograron controlar la situación y proceder con las aprehensiones. El jefe policial informó también que se han secuestrado tres armas de fuego en este operativo, que son pistolas calibre 9 milímetros.