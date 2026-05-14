Funcionarios de Bolivia afinan estrategia antidroga en EEUU

Autoridades de Bolivia se encuentran en Washington, Estados Unidos, para sostener una serie de reuniones con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de fortalecer la cooperación e intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Frans Cabrera, participan en los encuentros a invitación de representantes de la DEA.

Uno de los temas centrales de la cita está relacionado con Sebastián Marset -capturado en Santa Cruz de la Sierra el 13 de marzo- y la red, estructura y logística vinculadas al lavado de dinero y al narcotráfico.

“Esta agenda busca fortalecer los mecanismos de cooperación para que las investigaciones avancen por los canales correspondientes”, añadió Justiniano.

Por su parte, el director de la Felcn informó que se espera sellar la coordinación operativa internacional con la DEA para enfrentar las redes de narcotraficantes que operan a nivel transnacional.

Esta alianza permitirá concretar operativos internacionales conjuntos entre el organismo estadounidense y la fuerza antidroga boliviana.

El viceministro Justinianos añadió que se verá el tema de la asistencia económica y por ello planificaron para ayer una reunión con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) “para que nos ayuden en el tema de materiales y recursos económicos”, además hay un acuerdo que se tiene que firmar como país para avanzar en este punto.