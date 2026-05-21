Bloqueos ocasionan muerte de un niño en Llallagua

Un menor de 12 años perdió la vida en el municipio de Llallagua, en el norte de Potosí, en medio de las dificultades generadas por los bloqueos que impiden el tránsito de ambulancias y el acceso oportuno a servicios de salud.

El hecho ocurrió la madrugada del jueves 21 de mayo, cuando el vehículo de emergencia que trasladaba al niño fue detenido en un punto de bloqueo, impidiéndole continuar su recorrido hacia un centro de mayor complejidad.

“La ambulancia tuvo que retornar al hospital Madre Obrera de Llallagua, cuando era trasladado a Oruro como otra opción, el menor falleció en el trayecto”, informó el médico Juan José Serrudo.

El paciente había sido derivado desde el municipio de Pocoata la noche anterior, tras presentar un cuadro de trauma abdominal severo. Según el galeno, el menor requería con urgencia una intervención quirúrgica y posterior ingreso a terapia intensiva, condiciones que no pudieron concretarse a tiempo.

Serrudo explicó que, ante la imposibilidad de trasladarlo hacia la ciudad de Potosí, se gestionó su evacuación a Oruro con apoyo del Ministerio de Salud; sin embargo, el niño falleció en el camino. Añadió que los bloqueos también dificultan la llegada de especialistas médicos a Llallagua, lo que agrava la atención en la región.

El Ministerio lo confirma

El Ministerio de Salud y Deportes confirmó este jueves el fallecimiento de un niño de 12 años que era trasladado de emergencia desde el Hospital Madre Obrera de Llallagua hacia la ciudad de Potosí.

Según el comunicado oficial, la ambulancia no pudo avanzar debido a los bloqueos instalados en la ruta, por lo que el vehículo tuvo que desviar su recorrido hacia Oruro. El menor perdió la vida durante el trayecto hacia esa ciudad.

La cartera de Estado reiteró que la vida debe estar por encima de cualquier conflicto social e instó a los sectores movilizados a permitir el paso de ambulancias. El Ministerio también pidió la habilitación de un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para pacientes que requieren traslados de emergencia.

Desde hace tres semanas, Bolivia soporta bloqueos viales que afectan principalmente al departamento de La Paz, donde se registra la mayor cantidad de puntos de obstrucción.

Al final de la tarde de este jueves los puntos de bloqueo en todo el pais eran más de 50, según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Estas medidas de presión contra el Gobierno son protagonizadas en su mayoría por sectores campesinos, vecinales y afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB). Esta sería la cuarta pérdida a causa de los bloqueos. Hace días, el Gobierno informó que tres personas fallecieron por la misma situación.