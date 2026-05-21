Bloqueos ocasionan muerte de un niño en Llallagua

País
EL POTOSÍ y AGENCIAS
Publicado el 21/05/2026 a las 19h32
ESCUCHA LA NOTICIA

Un menor de 12 años perdió la vida en el municipio de Llallagua, en el norte de Potosí, en medio de las dificultades generadas por los bloqueos que impiden el tránsito de ambulancias y el acceso oportuno a servicios de salud.

El hecho ocurrió la madrugada del jueves 21 de mayo, cuando el vehículo de emergencia que trasladaba al niño fue detenido en un punto de bloqueo, impidiéndole continuar su recorrido hacia un centro de mayor complejidad.

“La ambulancia tuvo que retornar al hospital Madre Obrera de Llallagua, cuando era trasladado a Oruro como otra opción, el menor falleció en el trayecto”, informó el médico Juan José Serrudo.

El paciente había sido derivado desde el municipio de Pocoata la noche anterior, tras presentar un cuadro de trauma abdominal severo. Según el galeno, el menor requería con urgencia una intervención quirúrgica y posterior ingreso a terapia intensiva, condiciones que no pudieron concretarse a tiempo.

Serrudo explicó que, ante la imposibilidad de trasladarlo hacia la ciudad de Potosí, se gestionó su evacuación a Oruro con apoyo del Ministerio de Salud; sin embargo, el niño falleció en el camino. Añadió que los bloqueos también dificultan la llegada de especialistas médicos a Llallagua, lo que agrava la atención en la región.

 

El Ministerio lo confirma

El Ministerio de Salud y Deportes confirmó este jueves el fallecimiento de un niño de 12 años que era trasladado de emergencia desde el Hospital Madre Obrera de Llallagua hacia la ciudad de Potosí.

Según el comunicado oficial, la ambulancia no pudo avanzar debido a los bloqueos instalados en la ruta, por lo que el vehículo tuvo que desviar su recorrido hacia Oruro. El menor perdió la vida durante el trayecto hacia esa ciudad.

La cartera de Estado reiteró que la vida debe estar por encima de cualquier conflicto social e instó a los sectores movilizados a permitir el paso de ambulancias. El Ministerio también pidió la habilitación de un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para pacientes que requieren traslados de emergencia.

Desde hace tres semanas, Bolivia soporta bloqueos viales que afectan principalmente al departamento de La Paz, donde se registra la mayor cantidad de puntos de obstrucción.

Al final de la tarde de este jueves los puntos de bloqueo en todo el pais eran más de 50, según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Estas medidas de presión contra el Gobierno son protagonizadas en su mayoría por sectores campesinos, vecinales y afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB). Esta sería la cuarta pérdida a causa de los bloqueos. Hace días, el Gobierno informó que tres personas fallecieron por la misma situación.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
EEUU sube la presión sobre Cuba: acusa a Raúl Castro de asesinato
2
Campesinos paceños tienen “pliego de condiciones” para dialogar
3
Aumenta el envío de alimentos vía aérea a La Paz para aliviar escasez
4
Bloqueos causan emergencia hospitalaria en La Paz
5
Dirigentes movilizados exigen nuevas elecciones; Lupo ve “sedición”

Más en País

21/05/2026
“Queremos trabajar”, proclaman marchas en cinco regiones
En las ciudades del eje troncal, además de Sucre y Trinidad, se produjeron manifestaciones pacíficas repudiando los bloqueos y exigiendo el fin de las...
Ver más
21/05/2026
Escudo de las Américas respalda al Gobierno de Paz
"No podemos permitir el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos", manifiestan los Gobiernos de más de una docena de países americanos, en una...
Ver más
“No conocen la realidad de nuestro país. Creo que algunos son incluso extranjeros. Bueno, así no va a poder gobernar el país”, declaró el que fue parte del gabinete del presidente hasta este jueves.
Ver más
21/05/2026
Exministro de Trabajo a Paz: sus operadores políticos son “malísimos”
La ruta hacia Santa Cruz –la única que aún permanecía expedita– fue obstruida por bloqueos en las proximidades de Aiquile, Cochabamba.
Ver más
21/05/2026
Cortan única vía que unía a Sucre con el eje central
Es por el “riesgo de afectación en el suministro de oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos, carburantes e insumos médicos esenciales” debido a los bloqueos, informa un comunicado del Hospital del...
Ver más
21/05/2026
Bloqueos causan emergencia hospitalaria en La Paz
Sus dos mayores organizaciones, de varones y mujeres, lo entregaron a la Iglesia católica y a la Defensoría, informaron estas entidades en un comunicado conjunto.
Ver más
21/05/2026
Campesinos paceños tienen “pliego de condiciones” para dialogar
En Portada
21/05/2026 País
Campesinos paceños tienen “pliego de condiciones” para dialogar
Sus dos mayores organizaciones, de varones y mujeres, lo entregaron a la Iglesia católica y a la Defensoría, informaron estas entidades en un comunicado...
vista
21/05/2026 País
Bloqueos ocasionan muerte de un niño en Llallagua
“La ambulancia tuvo que retornar al hospital Madre Obrera de Llallagua cuando era trasladado a Oruro como otra opción, el menor falleció en el trayecto”,...
vista
21/05/2026 País
Williams Bascopé es posesionado como nuevo ministro de Trabajo
Williams Bascopé Laruta, abogado constitucionalista, fue posesionado como nuevo ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social por el presidente Rodrigo Paz,...
vista
21/05/2026 País
Libre, Unidad y PDC piden una 'cirugía mayor' en el gabinete de Paz con autoridades cercanas a la gente
Las principales fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pidieron una 'cirugía mayor' en el gabinete del presidente Rodrigo Paz, quien...
vista
21/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy para acceder al main draw.
vista
21/05/2026 País
“Queremos trabajar”, proclaman marchas en cinco regiones
En las ciudades del eje troncal, además de Sucre y Trinidad, se produjeron manifestaciones pacíficas repudiando los bloqueos y exigiendo el fin de las...
vista
Actualidad
En las ciudades del eje troncal, además de Sucre y Trinidad, se produjeron manifestaciones pacíficas repudiando los...
Ver más
21/05/2026 País
“Queremos trabajar”, proclaman marchas en cinco regiones
"No podemos permitir el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos", manifiestan los Gobiernos de más de una...
Ver más
21/05/2026 País
Escudo de las Américas respalda al Gobierno de Paz
“La ambulancia tuvo que retornar al hospital Madre Obrera de Llallagua cuando era trasladado a Oruro como otra opción,...
Ver más
21/05/2026 País
Bloqueos ocasionan muerte de un niño en Llallagua
“No conocen la realidad de nuestro país. Creo que algunos son incluso extranjeros. Bueno, así no va a poder gobernar el...
Ver más
21/05/2026 País
Exministro de Trabajo a Paz: sus operadores políticos son “malísimos”
Deportes
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy...
Ver más
21/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
Algunos partidos de la novena fecha de la División Profesional del fútbol boliviano, prevista para este fin de semana,...
Ver más
21/05/2026 Fútbol
La FBF suspendió parcialmente la fecha 9 de la División Profesional del Fútbol por conflictos sociales
El sueño del Roland Garros, en París Francia, continúa para el joven tenista nacional Juan Carlos Prado (de 21 años),...
Ver más
21/05/2026 Tenis
Tenis: Juan Carlos Prado avanza a paso firme en el Roland Garros
El sueño del Roland Garros, en París Francia, continúa para el joven tenista nacional Juan Carlos Prado (de 21 años),...
Ver más
20/05/2026 Tenis
Tenis: Juan Carlos Prado avanza a paso firme en el Roland Garros
Doble Click
La artista cochabambina Marisol Méndez conquistó el Premio de Fotografía Saltzman-Leibovitz 2026 por su obra “Madre” ....
Ver más
20/05/2026 Cultura
Cochabambina Marisol Méndez gana premio Saltzman-Leibovitz
Como nunca, la larga “Noche de Museos” en Cochabamba tiene 24 sitios culturales a disposición de los visitantes,...
Ver más
19/05/2026 Cultura
Suman 24 sitios culturales: La Noche de Museos crece en Cochabamba
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural
Cuando se estrenó el primer tráiler de Michael, la película biográfica sobre Michael Jacakson, puso en el centro de la...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Jaafar Jackson, el joven con sangre latina que revive a su tío Michael en el cine