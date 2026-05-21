Escudo de las Américas respalda al Gobierno de Paz

Los países miembros del Escudo de las Américas respaldan al Gobierno del presidente Rodrigo Paz y advierten que "no podemos permitir el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio", se lee en una declaración conjunta publicada este jueves en el sitio web del Departamento de Estado de EEUU.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por las protestas y los bloqueos de carreteras dirigidos a subvertir el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Bolivia”, enuncia el documento publicado por los Gobiernos de EEUU, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, y Trinidad y Tobago.

Y agregan: "Respaldamos al gobierno de Bolivia y hacemos un llamado a los manifestantes a que expresen sus preocupaciones de manera pacífica y respeten las instituciones democráticas.

“Cuando los manifestantes recurren a la violencia, el Gobierno tiene un interés legítimo en proteger el orden público dentro del marco de la ley. No podemos permitir el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, inclusive cuando es apoyado por criminales y narcotraficantes".

Asimismo, la declaración conjunta manifiesta que “las protestas y los bloqueos están impidiendo que combustible y suministros médicos lleguen a muchos bolivianos”, mientras “el presidente Rodrigo Paz trabaja para reparar la economía y las instituciones deterioradas que heredó tras años de mala gestión”.

El Escudo de las Américas fue establecido en una cumbre de jefes de Estado convocada por Donald Trump en un contexto de reordenamiento comercial global y de fortalecimiento de alianzas regionales.

Apoyo bilateral

El miércoles, el Gobierno de Estados Unidos expresó su respaldo sin reservas al Gobierno de Rodrigo Paz. El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que la Casa Blanca no dejará que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos de forma democrática en el hemisferio.

"Que no quepa duda: Estados Unidos apoya sin reservas al Gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No dejaremos que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio", expresó Rubio a través de un mensaje difundido en redes sociales.

Apoyo de la OEA

La posición de EEUU se conoció después de que, en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, se registrara un decidido respaldo a la administración de Paz y se abogara por la solución del conflicto social y de la situación humanitaria mediante el diálogo.

Ante esa instancia de la OEA, una representación nacional denunció que se amenaza el orden democrático en Bolivia y los derechos fundamentales de la población.

"El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar con profunda preocupación sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo", expresó el canciller Fernando Aramayo.