Cortan única vía que unía a Sucre con el eje central

Sucre quedó completamente aislada del eje central del país este miércoles, luego de que la ruta hacia Santa Cruz –la única que aún permanecía expedita– fuera bloqueada la noche del miércoles a la altura de Aiquile. Días antes, las conexiones terrestres con La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija y el sur del país ya habían sido interrumpidas por medidas de presión y conflictos en las carreteras.

Más temprano, Evelín Ramírez, responsable de informaciones de la Terminal Interdepartamental de Buses de Sucre, informó que Santa Cruz era el único destino que mantenía una conexión terrestre regular y sin interrupciones desde la capital. Sin embargo, esa situación cambió durante la tarde, luego de que se instalara un bloqueo en cercanías de Aiquile, interrumpiendo también esa ruta.

El sur está aislado

El panorama vial de Sucre hacia el resto del país es de aislamiento. La carretera hacia La Paz permanece bloqueada desde hace dos semanas, mientras que la conexión con Cochabamba fue interrumpida hace cuatro días.

A ello se sumó la consolidación de un bloqueo en el sector de Betanzos desde el martes y la instalación de un segundo punto de bloqueo este miércoles, en inmediaciones de Millares, protagonizado por comunarios de esa región.

Estas medidas impiden el tránsito regular de buses hacia la ciudad de Potosí y, en consecuencia, afectan las conexiones con Tarija, Villazón, Tupiza y Uyuni.

Ante este escenario, algunas empresas de transporte optaron por operar de manera excepcional, comercializando pasajes únicamente hasta el punto de bloqueo en Betanzos. Esta modalidad se realiza bajo responsabilidad compartida entre pasajeros y operadores, permitiendo a los viajeros llegar hasta la zona del conflicto para posteriormente buscar trasbordos o rutas alternativas por cuenta propia.

Fuera de la terminal, vehículos de transporte interprovincial conocidos como “expresos” o “móviles” intentan sortear los bloqueos utilizando rutas alternas. No obstante, varios pasajeros denunciaron el cobro de tarifas elevadas para concretar los viajes.