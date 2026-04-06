Terminan restricciones al uso de tarjetas de crédito y débito

El Gobierno, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dispuso el restablecimiento del uso de tarjetas de débito y crédito en Bolivia, medida que estará plenamente disponible para la población a partir de este martes 7 de abril al finalizar el día, permitiendo recuperar la normalidad en sus operaciones financieras, tanto en el país como en el exterior, refiere una notar de prensa de esa cartera de Estado.

Esto beneficia directamente a más de 2,7 millones de bolivianos y a más de ocho millones de tarjetas, que ahora vuelven a utilizarse sin las restricciones que existían antes.

A partir de ese momento, la población podrá volver a pagar en el exterior, comprar en plataformas internacionales, usar servicios digitales, retirar dinero fuera del país y realizar transacciones con normalidad. En otras palabras, volver a hacer lo que antes no se podía hacer con tranquilidad.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, destacó que esta decisión es resultado del proceso de ordenamiento económico y de la recuperación de condiciones de estabilidad.

“Estamos devolviendo a la población la posibilidad de utilizar sus tarjetas con normalidad, dentro y fuera del país, bajo un esquema claro, ordenado y sostenible”, afirmó el ministro.

¿Cómo funcionará?

Las tarjetas de crédito podrán usarse sin restricciones, de acuerdo con la capacidad de pago.

Para las tarjetas de débito, el Gobierno estableció que los bancos deben liberar por lo menos 500 dólares mensuales para que los usuarios puedan realizar consumos por cualquier monto, desde compras pequeñas, como 1, 10, 50, 100 o 300 dólares e incluso 500 dólares.

Asimismo, este monto podrá ser ampliado por cada entidad financiera, en función de su disponibilidad y políticas internas, permitiendo operaciones por montos mayores según la evaluación de cada banco.

Esto permite volver a usar la tarjeta de débito de manera cotidiana, con mayor flexibilidad y adaptada a diferentes necesidades.

Tipo de cambio claro

Todas las operaciones se realizarán al tipo de cambio referencial diario del Banco Central de Bolivia (BCB), lo que garantiza reglas claras, transparencia y previsibilidad para los usuarios del sistema financiero.

Este esquema brinda seguridad a la población, al permitir que las transacciones se realicen dentro del sistema financiero formal, evitando incertidumbres y prácticas informales.

La medida permite:

Retomar pagos en el exterior (viajes, salud, educación y servicios).

Realizar compras en plataformas internacionales sin limitaciones.

Acceder a servicios digitales globales (suscripciones, herramientas, formación).

Facilitar actividades laborales, comerciales y de emprendimiento vinculadas al exterior.

Desenvolverse nuevamente en la economía digital global con normalidad.

En resumen, volver a la normalidad.