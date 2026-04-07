Libertaores: Bolívar enfrenta a Independiente Rivadavia en Mendoza, en Argentina

Con la participación de 32 equipos que se clasificaron al torneo sudcontinental, hoy comenzará la sexagésima sexta edición de la Copa Libertadores de América. En este campeonato jugará el plantel de Bolívar que tendrá como rival a uno de los debutantes de este certamen, el club argentino Independiente Rivadavia con el que rivalizará desde las 18:00 (HB) en el estadio Malvinas Argentinas, de la ciudad de Mendoza.

El choque será válido para la primera fecha del grupo C, en el que también se encuentran Deportivo La Guaira, de Venezuela, y Fluminense, de Brasil, a los que enfrentará en las siguientes semanas.

En esta fase del campeonato los equipos jugarán tres partidos como locales y la misma cantidad como visitantes, con el objetivo de avanzar a octavos de final. Se clasifican los dos primeros de cada serie.

La Copa Libertadores finalizará el 28 de noviembre en Montevideo, de Uruguay el rival de Bolívar enfrentará por primera vez este campeonato, además de ser uno de los planteles denominados “sensación” del fútbol argentino tras ganar la Copa Argentina de 2025, por lo que los hinchas esperan que su estreno sea “histórico”, ante un equipo que considera de cuidado.

Además, el club argentino jugará fuera de casa, ya que su escenario, el estadio Bautista Gargantini, no cumple las exigencias de la Conmebol, por lo que decidieron jugar en el campo de juego Malvinas Argentinas, donde llegará a este juego como líder de la zona B del Torneo Apertura, tras haberse disputado 12 fechas.

Mientras tanto, Bolívar sostendrá este encuentro después de debutar en el Torneo de la División Profesional con una goleada sobre Totora-Real Oruro, al que sometió por 5 a 2, con tres goles del uruguayo Martín Cauteruccio, quien es una de las cartas goleadoras y estará entre los titulares.

Aunque el cuerpo técnico se guarda sus fichas se sabe que, entre los titulares, también estará un viejo conocido para el futbol argentino, el experimentado arquero Carlos Lampe, quien hace algunos años formó parte del club Boca Juniors. Los jugadores del plantel paceño anticiparon que su objetivo está en este torneo internacional.

Una de las ausencias en el plantel será la del zaguero Ignacio Gariglio, quien debe cumplir un partido de suspensión por un castigo que sufrió en la pasada temporada. El resto del equipo que se entrenó con regularidad está a disposición del cuerpo técnico. El plantel boliviano ayer en Mendoza realizó su último entrenamiento. El sábado y domingo trabajó en Buenos Aires.