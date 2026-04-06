Receta de huevos de Pascua rellenos, rápida y fácil

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Publicado el 06/04/2026 a las 12h35
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El aroma del chocolate fundido anuncia que la Pascua está cerca, y en muchos hogares argentinos, la tradición se vive con manos enharinadas y risas de chicos ansiosos. No hay celebración sin el clásico huevo de chocolate, pero en los últimos años, los huevos de Pascua rellenos se han ganado su lugar: son tentación pura y permiten jugar con rellenos que enamoran a grandes y chicos.

Receta de huevos de Pascua rellenos

Los huevos de Pascua rellenos son cascaritas de chocolate moldeadas en forma de huevo, rellenas con dulce de leche, crema de avellanas, confites o cualquier otra golosina que te guste. Se preparan con chocolate templado y, una vez listos, se pueden decorar con glasé, granas o más chocolate. Es una receta ideal para quienes buscan una versión rápida, fácil y muy personalizable del clásico de Pascua.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 40 minutos

Enfriado y armado: 20 minutos

Ingredientes

300 gr de chocolate cobertura (negro, con leche o blanco)

200 gr de dulce de leche repostero o crema de avellanas

50 gr de confites de chocolate (tipo Rocklets)

30 gr de granas de colores (opcional, para decorar)

1 molde para huevos de Pascua (mediano)

1 manga pastelera descartable o bolsa limpia

Papel manteca o aluminio

Cómo hacer huevos de Pascua rellenos, paso a paso

Derretir el chocolate a baño María (el agua no debe tocar el recipiente) o en microondas en intervalos cortos, removiendo cada 30 segundos para evitar que se queme.

Cubrir todo el interior del molde con una capa fina de chocolate usando una cuchara o pincel de cocina. Llevar al freezer durante 5 minutos hasta que endurezca.

Repetir el paso anterior para lograr una cáscara resistente. Es importante que los bordes queden bien cubiertos para evitar que se quiebre al desmoldar.

Desmoldar con cuidado cada mitad del huevo. Si cuesta, llevar unos segundos más al freezer.

Rellenar una de las mitades con dulce de leche o crema de avellanas usando la manga. Agregar confites en el centro.

Calentar levemente una placa o sartén y apoyar los bordes de ambas mitades para fundirlos apenas. Unir las dos partes presionando suavemente para sellar el huevo.

Decorar la unión y la superficie con chocolate extra, glasé o granas. Dejar secar a temperatura ambiente.

Guardar los huevos sobre papel manteca hasta el momento de regalar o consumir.

Consejo: El chocolate debe estar bien templado y seco antes de desmoldar, así el huevo no se parte ni pierde brillo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta? Rinde 2 huevos medianos (de 15 cm aprox.), o 4 chicos. ¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación? En heladera, hasta 7 días en recipiente hermético. En lugar fresco y seco, hasta 10 días. No es recomendable freezar porque el chocolate puede blanquearse y perder textura.

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