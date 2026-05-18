La marcha evista ingresa a la ciudad de La Paz

Después de varios días de caminata, la marcha evista llegó a la ciudad de El Alto y se dirige hacia La Paz. El pedido de la movilización es la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz.

Los marchistas recibieron el aplauso de los vecinos en la avenida 6 de Marzo y después emprendieron su camino hacia La Paz.

La marcha empezó desde Caracollo la pasada semana y se realiza en medio de otras movilizaciones, entre ellos los Ponchos Rojos. Uno de los dirigentes afirmó que, una vez se llegue a la sede de Gobierno, analizarán sus siguientes pasos.